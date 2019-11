A história retrata as atrocidades de Leopoldo II da Bélgica.

Ben Affleck filma atrocidades no Congo

Telma MIGUEL A história retrata as atrocidades de Leopoldo II da Bélgica.

O conhecido ator Ben Affleck vai dirigir e produzir um filme baseado nas atrocidades cometidas pelo rei belga Leopoldo II no então chamado Congo Livre, entre 1885 e 1908.

O filme baseia-se no livro O Fantasma do Rei Leopoldo, do jornalista Adam Hochschild, e centra-se no período de 13 anos durante os quais foram mortas cerca de 8 milhões de pessoas.

O jornal Brussels Times refere que o filme contará a história de três homens - um missionário americano negro, um jornalista inglês e um espião irlandês - que denunciaram a situação. As atrocidades cometidas a mando de Leopoldo II, naquilo que lhe tinha sido atribuído como propriedade pessoal, gerou um escândalo internacional que inspiraria Joseph Conrad a escrever o romance Coração das Trevas. Umas décadas mais tarde, em 1979, Francis Coppola inspirar-se-ia na história para o seu Apocalipse Now.

O interesse de Ben Affleck no Congo não é recente. O ator e realizador é um dos fundadores da Iniciativa Congo Oriental, considerada como a primeira organização não governamental norte-americana de defesa dos habitantes da República Democrática do Congo.

Ben Affleck ganhou os principais prémios da indústria cinematográfica - incluindo um Óscar - com o filme Argo, uma longa meo terceiro time que realizou em em 2013.

Martin Scorcese e o ator e ativista Harry Belafonte irão participar também na produção do filme.