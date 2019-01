O evento vai decorrer no Centro Cultural Português Camões a partir das 12:30.

Bela Silva em visita guiada à sua exposição a 5 de fevereiro

O evento vai decorrer no Centro Cultural Português Camões a partir das 12:30.

No âmbito de um “Midi de l’Art/Amis des Musées Luxembourg", a artista Bela Silva irá realizar, no próximo dia 5 de fevereiro, a partir das 12:30, uma visita guiada à sua exposição Uma Casa Portuguesa com Vista, patente no Centro Cultural Português Camões (4, Place Joseph Thorn L – 2637 Luxemburgo).



Recorde-se que a exposição foi inaugurada no passado dia 6 de dezembro, ficando os trabalhos no espaço do Centro Cultural Português Camões até 22 de fevereiro.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.