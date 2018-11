Inauguração realiza-se no próximo dia 6.

Bela Silva com exposição no Centro Cultural Português

A artista Bela Silva vai ter, a partir do próximo dia 6, uma exposição no Centro Cultural Português - Camões intitulada "Uma Casa Portuguesa com Vista", na qual apresentará "um conjunto de desenhos e peças em cerâmica criadas especificamente para "este certame".



De acordo com a organização, nascida em Lisboa, "Bela Silva estudou nas Escolas de Belas Artes de Lisboa e Porto, na ArCo, na Norwich Fine Arts (Reino Unido) e no School of the Arts Institute of Chicago (EUA)", vivendo entre Lisboa e Bruxelas.



Ao longo do tempo teve oportunidade de marcar presença em diversas mostras com relevo para as da "Galeria Ann Nathan de Chicago e da Galeria Rhona Hoffman; no Museu do Azulejo de Lisboa, no Museu Anastácio Gonçalves (Lisboa), no Palácio da Ajuda e na Fundação Ricardo Espírito Santo e ainda na China e no Japão".



Além disso, teve participação "em exposições coletivas de azulejaria no Brasil, Espanha, França; realizou oficinas de cerâmica no Japão e em Marrocos, assim como residências artísticas em Kohler, Wisconsin, EUA e na Fábrica Bordalo Pinheiro, nas Caldas da Rainha".

É também criadora de "várias peças de arte pública", como os "painéis de azulejos para a estação de metro de Alvalade, em Lisboa; painéis para os jardins do Centro Cultural Sakai no Japão; e painéis para a Escola João de Deus nas Ilhas dos Açores".

