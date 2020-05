A nova obra de arte do artista Bansky é uma homenagem a todos os profissionais de saúde que estão na linha da frente na luta contra a covid-19.

Bansky. Profissionais de saúde são os verdadeiros super-heróis

Ana Patrícia CARDOSO A nova obra de arte do artista Bansky é uma homenagem a todos os profissionais de saúde que estão na linha da frente na luta contra a covid-19.

Um rapaz brinca com uma boneca enfermeira, que usa máscara e o símbolo da cruz vermelha (o único elemento de cor num quadro a preto e branco). No cesto dos brinquedos, ficam para trás o Batman e o Homem-Aranha.

A obra do artista mistério mais conhecido do mundo é uma homenagem aos profissionais de saúde, que se tornaram os verdadeiros super-heróis durante a pandemia causada pelo novo coronavírus.

O trabalho foi exposto no Southampton General Hospital, em Hamsphire, e ficará aí até ao outono. Nessa altura, vai a leilão e as receitas vão reverter para o Servição Nacional de Sáude do Reino Unido.



O quadro de um metro quadrado foi acompanhado de uma nota do autor: "Obrigado por tudo o que estão fazer. Espero que isto ilumine um pouco o local, mesmo que seja apenas a preto e branco".





