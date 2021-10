Havia protestos e conflitos no seio da equipa do filme "Rust" quase desde o início das filmagens.

Baldwin já tinha feito dois disparos com balas reais dias antes do acidente fatal

Lusa Sete pessoas que trabalhavam num filme protagonizado por Alec Baldwin, que matou acidentalmente uma pessoa durante a rodagem, demitiram-se antes deste incidente invocando, entre outras, questões de segurança, noticiou a agência de notícias Associated Press.

Também os jornais norte-americanos Los Angeles Times e The New York Times noticiaram, citando membros da equipa do filme não identificados, que dias antes do incidente fatal, Baldwin já tinha feito dois disparos com balas reais, acidentalmente, por ter usado uma arma que lhe tinham dito que não estava carregada com munições.



Alec Baldwin em "choque" e "sem palavras" depois de ter morto acidentalmente colega de filme O ator norte-americano falou pela primeira vez sobre o disparo acidental que matou a diretora de fotografia Halyna Hutchins, de 42 anos, durante a rodagem do filme 'Rust'. O realizador, Joel Souza, também foi atingido, mas encontra-se fora de perigo.

Havia protestos e conflitos no seio da equipa do filme "Rust", um 'western' protagonizado e coproduzido pelo ator Alec Baldwin, quase desde o início das filmagens, no começo deste mês, em Santa Fé, no Novo México, EUA, revelou a AP no sábado, citando uma das sete pessoas que se demitiu.

A última pessoa a demitir-se, segundo o relato da agência de notícias, foi um operador de câmara, em protesto contra as condições de trabalho, incluindo as de segurança, horas antes de Alex Baldwin ter matado, na quinta-feira passada, a diretora de fotografia do filme, Halyna Hutchins, e de ter ferido o realizador, Joel Souza, por ter disparado uma arma carregada com balas reais, ao contrário da indicação que lhe tinham dado, segundo os relatos conhecidos até agora.

A investigação está centrada no papel de Hannah Gutierrez, a quem coube preparar as armas para serem usadas no filme, e no assistente de realização Dave Halls.

As fontes citadas pela AP revelaram que os protestos na equipa que trabalha no filme iam desde condições de alojamento até aos procedimentos de segurança.

Segundo a agência de notícias, são usadas por vezes armas reais nos filmes, que podem estar carregas com balas ou cartuchos de pólvora com o objetivo de produzirem um efeito mais real, existindo protocolos de segurança para a sua utilização.

Uma das pessoas que se demitiu e que falou com a AP afirmou que nunca recebeu ou assistiu à transmissão de orientações sobre a utilização das armas nas filmagens, como normalmente acontece.

Ator Alec Baldwin mata acidentalmente diretora de fotografia do filme que estava a rodar Ator disparou uma arma de adereço que não devia estar carregada durante as filmagens de "Rust".

Na quinta-feira, segundo os registos da investigação a que a AP teve acesso, no momento em que equipa de filmagem se preparava para ensaiar uma cena, o assistente de realização Dave Halls foi buscar uma arma de adereço que entregou a Alec Baldwin gritando a expressão ‘cold gun’, o que significa que era seguro usar a arma, por não estar carregada com munições verdadeiras.

Quando Baldwin premiu o gatilho atingiu fatalmente a diretora de fotografia e feriu o realizador.

A arma disparada era uma de três colocadas num carrinho de adereços, de onde foi retirada por Halls, que a entregou a Baldwin sem saber que estava carregada com cartuchos verdadeiros, segundo os registos da investigação.



Não há ainda certezas sobre quantos cartuchos foram disparados e um invólucro foi retirado da arma depois do acidente pela responsável pelo armeiro no local de rodagem, Hannah Gutierrez. A arma foi entregue à polícia quando chegou ao local.



A agência de notícias AFP escreveu este domingo que a investigação está centrada no papel de Hannah Gutierrez, a quem coube preparar as armas para serem usadas no filme, e em Dave Halls.

Não foi feita qualquer detenção ou acusação, disse um porta-voz policial citado pela AFP.

Outros acidentes como este, envolvendo balas reais em filmagens, ocorreram no passado e um deles acabou mesmo na morte do ator Brandon Lee, em 1993.

