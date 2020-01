Em 2014 , a Câmara Municipal mandou pintar de azul a escultura em forma de ovo. Agora a multa a pagar é de quatro mil euros.

Autarquia de Hayange condenada por pintar de azul escultura do artista Alain Mila

A autarquia francesa de Hayange, em Moselle, foi condenada a pagar quatro mil euros por ter pintado de azul uma escultura em forma de ovo do artista Alain Mila,a caça a RTL 5Minutes.

O caso, que causou escândalo, aconteceu em 2014, poucos meses depois da eleição de Fabien Engelmann, como presidente da câmara municipal de Hayange, que mandou pintar de azul-celeste o "ovo" do artista Alain Mila, uma escultura em ferro e granito que está junto à igreja de Saint-Martin desde 2001.

O motivo alegado então é que dessa forma o objeto iluminaria a cidade, situada a a 20 quilómetros do Luxemburgo. Mas o artista e autor da obra considerou tratar-se de mais uma provocação do autarca, que antes tinha retirado a peça do local, sem a sua permissão.

"Um ovo Kinder vulgar"

"Uma câmara municipal da FN [Frente Nacional] repintou o meu trabalho: a minha fonte tornou-se um ovo Kinder vulgar", queixou-se o artista.



Na sequência da "repintura", Mila reivindicou 10.000 euros por danos morais.



Agora, refere o Républicain Lorrain, passados seis anos sobre o sucedido, o tribunal de Nancy veio condenar a autarquia a pagar uma multa de 4.000 euros por violação dos direitos morais do autor e do direito ao respeito e integridade de uma obra.