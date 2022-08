“Saudade, ici et là-bas” é apresentada em Paris a 24 e 25 de setembro, mas a atriz Isabel Ribeiro, autora da peça, não quer ficar apenas pelos palcos franceses.

Cultura 3 min.

Teatro

Atriz franco-portuguesa quer trazer peça sobre emigração lusa ao Luxemburgo

Redação “Saudade, ici et là-bas” é apresentada em Paris a 24 e 25 de setembro, mas a atriz Isabel Ribeiro, autora da peça, não quer ficar apenas pelos palcos franceses.

A atriz franco-portuguesa Isabel Ribeiro leva a Paris, no próximo mês, a peça “Saudade, ici et là-bas”, escrita por si e que trata a história de três gerações de portugueses em França.

O espetáculo terá lugar no Teatro Clavel, nos dias 24 e 25 de setembro, e vai servir para mostrar a peça a uma audiência profissional, ainda que seja igualmente aberto ao público.

O objetivo é levar o texto aos palcos da região parisiense, assim como a toda a França, e posteriormente mostrá-lo nos países com forte emigração portuguesa como o Luxemburgo e também Portugal.

"Queremos que esta peça viaje. Desde logo em França, mas também noutros países como a Bélgica, Luxemburgo, Suíça e Portugal. Queremos ir ao encontro de todos estes emigrantes que são os atores desta peça", diz a autora em entrevista à agência Lusa.

Uma homenagem às famílias portuguesas da diáspora

Com uma carreira de mais de 20 anos no mundo do teatro, dança e música, Isabel Ribeiro assina pela primeira vez uma peça falando da imigração portuguesa em França.



"Precisava de prestar uma homenagem a todos estes portugueses que vieram para França e às nossas famílias. Não numa perspetiva de reivindicação, mas sim para não esquecermos de onde viemos", afirma na mesma entrevista. agência Lusa.

Isabel Ribeiro reflete a dupla cultura em que cresceu e que forma a identidade de tantos lusodescendentes. Nasceu em França, filha de pai de Viana do Castelo e de mãe de Ovar. A importância de preservar e transmitir aquilo que a sua família viveu no país de origem e no país de acolhimento revelou-se mais tarde, encontrando agora uma forma de se manifestar através desta peça.

"Senti esta necessidade de trabalhar mais profundamente e procurar o que é para mim a transmissão cultural, o que é esta dupla cultura. Acho que todos nos questionamos dizendo que somos franceses, com origens portuguesas, mas como é que eu vivo isso", questiona.

O espetáculo é ainda uma forma de Isabel Ribeiro mostrar a sua admiração pela sua família e pelas sucessivas gerações de emigrantes. "Admiro a viagem dos meus pais, admiro a viagem de todos aqueles que, corajosamente, tiveram de partir com os olhos fixos no horizonte e com os seus corações cheios de memórias", disse em entrevista ao Lusojornal, em maio deste ano.

“Saudade, ici et là-bas”, que surgiu a convite do festival "Novembre em Normandie" e com a companhia Cinéthéact, trata a história de dois irmãos e um sobrinho que têm de decidir sobre a venda da casa dos pais em Portugal, uma decisão "avassaladora" que leva os descendentes a confrontarem-se com as suas raízes.

Foto: Facebook de Saudade, ici et là-bas





"Este encontro permite evocar uma história familiar que Manu [o sobrinho] não conhece porque ele é de uma outra geração. Ele é filho de uma mulher de origem portuguesa, mas não conhece muita coisa sobre o passado da família e vai descobrir os seus laços à família portuguesa", explicou.

A música é um elemento destacado no espetáculo, funcionando as canções como um ele daquele encontro e um convite para estabelecer a ligação entre os dois países.



Da emigração portuguesa ao sentimento universal

A peça é encenada por Alexis Desseaux e conta, além da atriz, com Dan Inger dos Santos e Simon Gielen no elenco.

O acolhimento tem sido positivo, até porque, apesar de ser focada na emigração portuguesa para França acabou por tratar um tema universal, sobre o lugar de pertença e a necessidade de sair dele em busca de uma vida melhor.

"As pessoas de origem portuguesa ficaram muito emocionadas e mesmo quem não tem nada a ver com Portugal disse que também foi tocado porque toda a gente, a um certo momento, já foi obrigado a abandonar o sítio de onde é para procurar uma vida melhor", conclui Isabel Ribeiro.

(Com Lusa)





Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.