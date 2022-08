A atriz está em coma desde 5 de agosto, quando o seu carro bateu contra uma casa e incendiou-se, na Califórnia.

EUA

Atriz Anne Heche perto da morte depois de acidente de viação

A atriz norte-americana Anne Heche está em estado considerado muito grave após um acidente de carro na semana passada em Los Angeles.

O acidente causou-lhe "lesões graves" no cérebro, de acordo com uma declaração de quinta-feira de um representante da atriz de 53 anos, citada pela AFP. "Há muito que ela optou por doar os seus órgãos e está a ser mantida viva para determinar se alguns são viáveis", diz a declaração.

O comunicado também conta com um agradecimento aos apoiantes de Heche, bem como ao pessoal de enfermagem que cuidou da atriz no Grossman Burn Center do Hospital West Hills, no Norte de Los Angeles.

"Anne tinha um grande coração e tocava todos os que encontrava com o seu espírito generoso", disse a representante. "Mais do que o seu talento extraordinário, ela considerou a difusão da bondade e alegria como sendo o trabalho da sua vida", acrescentou, dizendo ainda que Anne "será lembrada pela sua honestidade corajosa".

A atriz encontra-se em coma desde 5 de agosto, quando o seu carro bateu numa casa de dois andares, "causando danos estruturais e um forte incêndio", de acordo com os Bombeiros de Los Angeles. O incêndio onde Anne ficou presa no carro reuniu 59 bombeiros e demorou 65 minutos para ser extinguido.

O local do acidente que envolveu o carro da atriz, em Mar Vista, California. Foto: Chris DelmasAFP

O Departamento de Polícia de Los Angeles disse numa declaração de quinta-feira que iria realizar análises de sangue em Heche e que os investigadores iriam "apresentar o caso à autoridade judicial apropriada". A polícia, no entanto, não deu pormenores sobre qualquer ação legal.

Os meios de comunicação locais noticiaram no mesmo dia que os testes preliminares tinham sido positivos para narcóticos. Mas devem ser realizados mais testes para assegurar que o resultado positivo não está relacionado com um tratamento médico.

Anne Heche apareceu em vários filmes nos anos 90, incluindo "Seis Dias, Sete Noites" e "Donnie Brasco". É também conhecida pelo papel na novela "Outro Mundo", que lhe valeu um Prémio Daytime Emmy em 1991.



