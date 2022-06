O espetáculo multilingue, apresentado pela companhia portuguesa 'mala voadora' em parceria com o Escher Theater, no âmbito do Esch2022 – Capital Europeia da Cultura, é dirigido sobretudo aos emigrantes portugueses.

Atores e cidadãos portugueses de Esch juntam-se em palco para reescrever os Direitos Humanos

Tiago RODRIGUES Atores portugueses e luxemburgueses juntam-se a cidadãos lusófonos de Esch-sur-Alzette para apresentar a peça "A Declaração Universal dos Direitos Humanos", da companhia mala voadora, em duas sessões, esta terça e quarta-feira, às 20 horas, no Escher Theater. O ator e encenador Jorge Andrade abre um pouco da cortina do espetáculo.

Esta semana, há teatro português em Esch-sur-Alzette. E luxemburguês, francês e inglês. Até espanhol. Na terça e na quarta-feira, às 20 horas, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, adotada pela Organização das Nações Unidas em 1948, vai ser revisitada e reescrita em várias línguas por atores portugueses e luxemburgueses, acompanhados em palco por 12 elementos da comunidade lusófona da cidade.

O espetáculo multilingue, apresentado pela companhia portuguesa 'mala voadora' em parceria com o Escher Theater, no âmbito do Esch2022 – Capital Europeia da Cultura, é dirigido sobretudo aos emigrantes portugueses, mas também é acessível ao público francófono e anglófono. "Queremos muito que o público português venha, porque em Esch há uma grande comunidade portuguesa", apelou o ator e encenador Jorge Andrade, que é fundador daquele grupo teatral e dirige a peça.

O espetáculo "La Déclaration universelle des droits de l’Homme" questiona a origem do documento, no final dos anos 40, após o fim da Segunda Guerra Mundial. Quem escreveu a Declaração Universal dos Direitos Humanos? Um grupo de nações privilegiadas, excluindo outros países (futuros), outras minorias, outras formas de ver o mundo? É a partir destas questões que o encenador Jorge Andrade, que também representa, e um grupo de atores e cidadãos reescrevem a história e criam uma nova música, a partir das ideias que emergem das discussões em palco.

O ator e encenador Jorge Andrade durante um dos ensaios da peça. Foto: Guy Jallay

"As situações que estamos a ensaiar acabam por ser parecidas com o que acontecia nas Nações Unidas. Há uma cena com um problema de tradução, porque as línguas de trabalho eram o inglês, o francês e mais tarde incluíram outras, mas as pessoas só tinham acesso a essas traduções e algumas delegações ficavam um pouco de fora, porque não tinham acesso às traduções dos documentos para poderem discuti-los", explicou Jorge Andrade ao Contacto, durante um dos ensaios da peça. Além de encenar, o ator também sobe a palco como presidente do Comité de Redação da Declaração.

Um dos grandes desafios da preparação da peça, conta o encenador, foi a organização dos textos com diferentes línguas. "O mais desafiante é sobretudo fazer o espetáculo – não é entre nós nos ensaios, porque nos vamos entendendo – porque falamos inglês ou francês. E português, porque grande parte dos atores são portugueses. Também há quatro atores do Luxemburgo e há mais 12 elementos da comunidade local, que também participam, não são só figurantes", revelou.

Durante o espetáculo, serão falados cinco idiomas: inglês, francês, português, luxemburguês e espanhol. Para mostrar a diversidade das delegações das diferentes nações. "Há 50 países representados, com orientações políticas muito distintas. É um jogo de diplomacia", disse Jorge Andrade. No entanto, não será possível ter todo o texto da peça traduzido: "Não é comportável num espetáculo ao vivo fazer as traduções ao mesmo tempo, de maneira que vamos tentar transformar esta parte da tradução como um momento lúdico para que quem percebe estas línguas possa usufruir do espetáculo, tendo a informação, mas também com um espírito de quem assiste a um concerto de música".

A companhia 'mala voadora' está sediada em Lisboa, mas também tem um teatro no Porto. Esta é a quarta vez que o grupo teatral apresenta um espetáculo no Luxemburgo, depois das peças "Moçambique", em 2018, e "Wilde", em 2019, no Teatro Nacional, e do monólogo de Jorge Andrade "inFausto", em maio do ano passado, em Esch. Foi nessa altura que o encenador fez um estudo para escolher os atores que entram na nova peça, entre os quais a atriz luso-luxemburguesa Magaly Teixeira.

"A Declaração Universal dos Direitos Humanos", apresentado por 'mala voadora' Sessões: Terça-feira, dia 7, 20h; Quarta-feira, dia 8, 20h.

Local: Escher Theater.

Duração: 105 minutos.

Língua: Multilingue, acessível tanto ao público francófono como ao anglófono.

Preços: Categoria 1 - 20€ (adultos), 9€ (crianças); Categoria 2 - 16€ (adultos), 8€ (crianças);

