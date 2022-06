O júri sentenciou a atriz, ex-mulher de Depp, por difamação, condenando-a a pagar 15 milhões de dólares (cerca de 14 milhões de euros) por danos.

Ator Johnny Depp vence processo contra Amber Heard nos EUA

O ator norte-americano Johnny Depp venceu hoje o processo de difamação contra a ex-mulher Amber Heard, depois de sete jurados terem decidido a seu favor por unanimidade no tribunal de Fairfax, no estado norte-americano da Virgínia.

O júri sentenciou Amber Heard por difamação, condenando-a a pagar 15 milhões de dólares (cerca de 14 milhões de euros) por danos.

Uma oficial de justiça do tribunal leu em voz alta o veredito do júri, dizendo que a também atriz proferiu declarações difamatórias para com Johnny Depp.

O júri também considerou que Amber Heard agiu com “malícia real”, indicando convicção de que a artista fez declarações sabendo que eram falsas.

Depp terá de pagar dois milhões de dólares a Amber Heard

Por outro lado, o júri decidiu uma indemnização de dois milhões de dólares (cerca de 1,88 milhões de euros) a favor de Amber Heard, considerando ter sido difamada pelo advogado de Depp.

Os advogados estiveram reunidos no tribunal de Fairfax para ouvir a decisão.

Johnny Depp não esteve presente da audiência, tendo assistido por videoconferência do Reino Unido, enquanto Heard esteve presente na sala do tribunal.

Os vereditos de hoje põem fim a um julgamento televisivo, que colocou em causa a reputação de Depp, um dos mais famosos atores norte-americanos, 'estrela' dos filmes Piratas das Caraíbas.

Depois de conhecida a decisão, o ator disse que o júri “o trouxe de volta à vida” quando considerou que a sua ex-mulher o difamou na imprensa.

“Depois de seis anos, o júri trouxe-me de volta à vida. Estou realmente tocado”, escreveu o artista no Instagram.

Já Amber Heard mostrou-se “devastada” com veredito contra si, evocando uma “deceção inexprimível”, de acordo com um comunicado.

“Estou devastada que uma montanha de provas não tenha sido suficiente para confrontar o poder, a influência e a ascendência muito maiores do meu ex-marido”, disse.

“Estou ainda mais desapontada com o que este veredito significa para outras mulheres. É um retrocesso. Desafia a ideia de que a violência contra as mulheres deve ser levada a sério”, acrescentou.

