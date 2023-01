Florian Teichtmeister enfrenta até dois anos de prisão.

Ator de coprodução luxemburguesa acusado de posse de pornografia infantil

AFP Florian Teichtmeister é acusado de posse de uma grande quantidade de pornografia infantil, pelo menos, entre fevereiro de 2008 e agosto de 2021. Enfrenta até dois anos de prisão.

Um escândalo que envolve o ator Florian Teichtmeister (que viveu a personagem do Imperador Francisco José) e a posse de pornografia infantil está a destruir a imagem de sucesso da coprodução luxemburguesa "Corsage", sobre a imperatriz Sissi (interpretada pela atriz luxemburguesa Vicky Krieps).

O advogado de Teichtmeister, 43 anos, confirmou a acusação do Ministério Público de Viena. O ator vai declarar-se culpado e será julgado a partir de 8 de fevereiro. Florian é acusado de posse de uma grande quantidade de pornografia infantil entre fevereiro de 2008 e agosto de 2021. Enfrenta até dois anos de prisão.

No domingo, a notícia tomou conta dos meios de comunicação na Áustria e as consequências foram imediatas.

A televisão pública austríaca ORF, que cofinanciou o filme, "abstém-se imediatamente de produzir e transmitir obras com Florian Teichtmeister" e, segundo um comunicado da mesma, a cadeia de cinema Cineplexx, que gere 400 salas em 12 países, também retirou o filme da seleção "Un Certain Regard" do Festival de Cinema de Cannes de 2022.

Luxemburguesa Vicky Krieps é a melhor atriz do ano na Europa A atriz luxemburguesa foi eleita melhor atriz principal nos 'European Film Awards' e dedicou o prémio "a todas as mulheres que precisam de ser ouvidas e vistas".

No entanto, na corrida aos Óscares - a mais importante da sétima arte - a nomeação de "Corsage" continua em "consulta com o realizador e os produtores", avança a AFP.

O filme está atualmente na lista de 15 obras em língua não inglesa, das quais cinco finalistas serão selecionados no final de janeiro para a categoria de "Melhor filme estrangeiro". A cerimónia será em Hollywood a 12 de março.

A atriz luxemburguesa Vicky Krieps está a ser aclamada pela crítica pelo papel em "Corsage, onde interpreta a Imperatriz Elisabeth da Áustria. Foto: Felix Vratny

Numa declaração enviada à AFP no domingo, os produtores do filme "Corsage", Johanna Scherz e Alexander Glehr, dizem que a filmagem teve lugar antes dos primeiros rumores aparecerem "no outono de 2021". Quando confrontado, o ator disse-lhes "com convicção" que estas eram "falsas". "Entretanto, informámos os nossos coprodutores, distribuidores, parceiros comerciais, financeiros e patrocinadores, bem como a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas [que apresenta os Óscares] sobre os factos atualmente disponíveis ao público", acrescentaram.

Filme feminista e caso de sucesso

O filme "Corsage", um sucesso de bilheteira exibido em quase 70 festivais de cinema, recebeu vários prémios. Os direitos foram comprados por mais de 90 países.

A realizadora e argumentista de "Corsage", Marie Kreutzer, disse estar "triste e zangada por um filme feminista [...] ser tão manchado e danificado pelas ações horríveis de uma pessoa".

O Teatro Nacional Austríaco Burgtheater, onde o ator é membro, também anunciou a demissão de Florian com efeitos imediatos.

