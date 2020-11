Ator David Prowse que deu vida a Darth Vader da "Guerra das Estrelas"

O ator, natural de Bristol, morreu este domingo aos 85 anos de idade.

Lusa O ator, natural de Bristol, morreu este domingo aos 85 anos de idade.

O ator inglês David Prowse, que ficou conhecido por dar vida a Darth Vader, o vilão da "Guerra das Estrelas" nos filmes da trilogia original, morreu no sábado aos 85 anos vítima de doença prolongada.

A informação foi divulgada hoje na página do Facebook dedicada ao ator, onde o agente Thomas Bowington recordou que embora “Dave", como era conhecido, tenha ficado famoso por interpretar vários monstros, para ele e para todos aqueles que o conheciam e trabalharam com o ator “ele era um herói".

“É uma perda que dói no coração de milhões de fãs em todo o mundo”, escreveu.

Segundo a edição 'online' do jornal The Guardian, o ator foi escolhido por George Lucas durante a audição para os papéis de Vader e Chewbacca devido ao seu físico atlético, tendo o produtor cinematográfico lhe dado a escolher entre os dois papéis.

De acordo com o jornal, o ator, natural de Bristol, nascido em 1935, no Reino Unido, acabou por escolher vestir a pele de Vader e quando questionado sobre qual o motivo respondeu “toda a gente se lembra do vilão”.

O ator, antigo atleta de levantamento de pesos, protagonizou diversos papéis como monstro.

