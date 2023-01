O Ministério Público de Santa Fé entende que há provas para deduzir a acusação.

Ator Alec Baldwin acusado de homicídio involuntário

AFP O Ministério Público de Santa Fé entende que há provas para deduzir a acusação. O ator norte-americano manuseava uma arma, durante as filmagens de "Rust", que disparou. O tiro atingiu mortalmente a diretora de fotografia do filme.

O ator norte-americano Alec Baldwin será acusado de homicídio involuntário no caso da morte da diretora de fotografia, Halyna Hutchins, durante as filmagens de "Rust", anunciou ao Ministério Público de Santa Fé, Novo México, esta quinta-feira.

Também a armeira do filme, Hannah Gutierrez Reed, responsável pela supervisão das armas no local de filmagem, vai enfrentar a mesma acusação, adiantou a procuradora Mary Carmack-Altwies.

O ator norte-americano estava a ensaiar uma cena de "Rust" em que era utilizada uma arma quando esta disparou. O tiro atingiu mortalmente Halyna Hutchins, de 42 anos, e feriu ainda o diretor do filme, Joel Souza. O incidente aconteceu no dia 21 de outubro de 2021, num rancho do Novo México onde decorriam as filmagens.

A pistola com que Alec Baldwin ensaiava deveria conter apenas cartuchos em branco, mas afinal continha uma bala verdadeira.



"Após uma cuidadosa revisão das provas e das leis do Novo México, considerei que havia provas suficientes para apresentar acusações criminais contra Alec Baldwin e outros membros da equipa de filmagem 'Rust'", afirmou Mary Carmack-Altwies.

"Sob a minha supervisão ninguém está acima da lei, e todos merecem justiça", acrescentou a procuradora, anunciando que as acusações serão formalmente apresentadas "até ao final do mês".

Se forem condenados, Baldwin e Gutierrez-Reed podem ter de cumprir até 18 meses de prisão e pagar uma multa de cinco mil dólares (cerca de 4600 euros).

Em agosto do ano passado, uma investigação do FBI considerou que o ator norte-americano terá premido o gatilho da arma, contrariando as declarações de Baldwin de que o disparo teria sido acidental.

FBI confirma que Alec Baldwin disparou arma que matou diretora de fotografia Investigação contraria alegações do ator e tese de que o disparo que matou Halyna Hutchins fora acidental.

Segundo o relatório da polícia federal norte-americana, citado pela ABC News, os testes realizados permitiram concluir que a arma de fogo utilizada no tiroteio - um revólver de calibre .45 Colt F.lli Pietta de ação única - não poderia ter disparado sem que o gatilho tivesse sido puxado.

Numa entrevista ao mesmo canal, em dezembro de 2021, Baldwin disse que não puxou o gatilho da arma. "Eu não puxei o gatilho", afirmou.

Em agosto de 2022, após a divulgação do relatório do FBI, o ator norte-americano declarou, em entrevista à CNN, não estar à espera que alguém fosse acusado, anunciando que tinha contratado um investigador privado para estabelecer responsabilidades no caso.

Supervisora processa Baldwin por "jogar roleta-russa com a arma" que matou diretora de fotografia Mamie Mitchell é o segundo membro da equipa de filmagens a apresentar uma queixa contra o autor e outros produtores de "Rust". Ator matou acidentalmente a diretora de fotografia durante as gravações em outubro.

A produtora do filme, Rust Move Productions LLC, foi multada, em abril de 2022, pela agência de segurança dos trabalhadores do Novo México que considerou terem existido falhas de segurança "intencionais" e que os procedimentos relacionados com armas de fogo não estavam a ser seguidos, o que terá levado à morte da diretora de fotografia.

