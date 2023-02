Pouco engraçado, o filme fica empatado em participações especiais fracassadas e piadas velhas.

"Astérix & Obélix: L’Empire du Milieu". O venerável realizador complicou tudo

Os mais antigos lembram-se certamente dos sketches de Badaró intitulados “Chinezinho Limpopó”.

Nessas rábulas, Badaró, vestido de chinês, tentava explicar a Nicolau Breyner os nomes em português de coisas de que não se recordava. O humor deveria resultar dos trocadilhos que o chinês fazia. O seu interlocutor enervava-se, sem exceção, ao que o chinês respondia: “eu ispilico e você só compilica”. Pensei nestes tristes sketches (de que gostava, naquela altura mas que agora, admito, eram muito maus) a propósito do novo Astérix, realizado por Guillaume Canet. Não só porque o filme se passa na China, mas sobretudo porque o ator e realizador francês conseguiu complicar uma receita tão fácil e eficaz como a de Goscinny e Uderzo, os criadores de Astérix e Obélix.

Estamos no ano 50 A.C. e a imperatriz da China é presa na sequência de um golpe fomentado por Deng Tsin Quin, um príncipe traidor. Ajudada por Graindemaïs, um comerciante fenício e pela guerreira Tat Han, a princesa Fu Yi, filha única da imperatriz, foge para a Gália para pedir ajuda aos dois valentes guerreiros Astérix e Obélix, que como todos sabemos têm força sobrenatural graças à poção mágica.

Os dois gauleses inseparáveis é claro que concordam em ajudar a princesa a salvar a mãe e a libertar o país.

Aí vão eles a caminho de uma grande aventura na China... Mas César e o seu poderoso exército, sempre sedento de conquistas, também têm um olho no Império do Meio...

O filme começa como banda desenhada (assinada por Fabrice Tarrin) e mergulha-nos na vida da aldeia gaulesa.

E descobrimos, um a um, um elenco surpreendente: Pierre Richard nasceu para ser Panoramix, Audrey Lamy é uma perfeita Bonemine e a deslumbrante Angèle só podia ser Falbala. E ouvir Mathieu Chedid, com o seu tema musical assobiado à maneira de um spaghetti-western, é um prazer.

Mas eis que chega Jonathan Cohen com a princesa chinesa e o filme perde-se, para nunca mais voltar a encontrar-se.

No final do filme fica a questão: se o filme se passasse noutro país que não a China, a história e as piadas podiam ter sido as mesmas? Sim, podiam.

O principal erro de casting é Jonathan Cohen. O ator é um péssimo antagonista que apenas irrita o herói Astérix e só acrescenta um lado sensaborão à história. É pouco engraçado e quebra as vãs tentativas de criar interesse e humor num argumento com demasiada filigrana.

No final do filme fica a questão: se o filme se passasse noutro país que não a China, a história e as piadas podiam ter sido as mesmas? Sim, podiam, quase a 100%. Ou seja, a presença dos gauleses na China é absolutamente inútil porque o contexto não é utilizado e, mesmo de um ponto de vista da ação, a própria princesa chinesa não é uma fugitiva assustada, mas uma lutadora experiente que acaba por saber como resolver a situação sozinha.

Na banda desenhada, Goscinny sempre encontrou um uso para as suas personagens, mas Canet complicou e acaba por não saber o que fazer com eles.

O realizador desenrasca-se no papel de Astérix, e Gilles Lellouche é eficaz como Obélix, mas porque razão decidiram os criadores que ambos tinham de estar apaixonados? O contraponto entre ambos desaparece e, com isso, muito do interesse de “Astérix & Obélix: L’Empire du Milieu”.

Pouco engraçado, o filme fica empatado em participações especiais fracassadas e piadas velhas. As aparições de celebridades (atores, músicos, desportistas) funcionam às vezes, mas não trazem especial dinamismo ao filme.

A escrita simples e eficaz de Goscinny e a energia dos desenhos de Uderzo não estão presentes nesta obra, tal como a inteligência, que parece estar ausente da maioria das piadas.

Guillaume Canet, apesar de toda a boa vontade que demonstra e da paciência que teve para construir esta produção, demonstrou não ter arcaboiço para um filme desta envergadura. Preocupado, talvez, com a falta de material, acabou por complicar uma história simples e estragou a receita. Tenho a certeza de que até o fraquinho Badaró o podia ter ajudado “ispilicando” sem “compilicar”.

Asterix e Obelix, o Médio Império, de e com Guillaume Canet, Vincent Cassel, Guillaume Cotillard, Gilles Lelouche, Joanthan Cohen e Julie Chen.

