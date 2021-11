David Halls já admitiu que não verificou se forma correta arma antes de a entregar ao ator Alec Baldwin.

Assistente que entregou arma a Alec Baldwin fala pela primeira vez

David Halls, o assistente responsável pela arma que o ator Alec Baldwin disparou e que causou a morte da diretora de fotografia, Halyna Hutchins, nas filmagens do western "Rust", deu a primeira declaração desde o incidente.

Parafraseando Baldwin, que falou aos jornalistas no passado fim de semana, também Halls disse que Hutchins era "uma amiga", para além de "uma das pessoas mais talentosas com quem já trabalhei".

Ainda "em choque e com profunda tristeza" pelo incidente que também feriu o realizador Joel Souza, o assistente deixa o apelo: "espero que esta tragédia leve a indústria a reavaliar os seus valores e práticas, de maneira a garantir que ninguém seja ferido durante o processo criativo".

No entanto, Halls tem sido alvo de críticas após ter admitido, durante o interrogatório das autoridades, que não tinha feito uma vistoria completa à arma, antes de a entregar a Baldwin. Halls fazia dupla com Hannah Gutierrez-Reed e ambos eram responsáveis por conferir as armas e garantir que não tinham balas verdadeiras.

De acordo com a NBC, o operador de câmara Lane Luper tinha-se demitido na véspera do incidente, alegando estar preocupado com a segurança em torno das armas de fogo e explosivos.

Luper explicou aos produtores no seu e-mail que os procedimentos de segurança para filmar tiroteios eram "rápidos e fracos". "Até agora, houve dois disparos acidentais de armas e uma explosão acidental de efeitos especiais perto da equipa entre cenas", explica a NBC. "Para ser claro, NÃO tem havido reuniões de segurança nesses dias", rematou.

Com agências.

