Entre workshops, feira de vinhos, teatro e música, o programa é variado.

As sugestões culturais para os próximos dias

Quinta-feira (26), às 14h30, no Mudam, capital

Quinta-feira (26), às 14h30, no Mudam, capital

Workshop "Des bulles et des gouttes"

Desde 2020, o artista e compositor Tarek Atoui, nascido no Líbano e a viver em Paris, tem vindo a desenvolver workshops centrados na manipulação de objetos sonoros e na audição. Como amplificar um espaço e utilizar altifalantes e microfones em líquidos, sólidos e gases? Como é que trabalhamos com rotações e ciclos através de mesas giratórias, motores e objetos giratórios?

Este Mudamini Workshop é destinado a crianças dos 6 aos 12 anos. Das 14h30 às 16h30, no Mudam – Museu de Arte Moderna. O bilhete custa 10 euros.

De quinta-feira (26) a domingo (29), na LuxExpo The Box, capital

Feira do Vinho de Viticultores Independentes

Este fim de semana, o centro de exposições da LuxExpo, em Kirchberg, será o local de encontro privilegiado para provar e saborear os vinhos de viticultores independentes. Descubra a diversidade dos terroirs e outros vinhos com 35 expositores representando denominações de Bordéus e da região de Nouvelle-Aquitaine. A nova edição da feira "Salon des Vins des Vignerons Indépendants" decorre de quinta-feira a domingo, entre as 15h e as 18h.

Além dos vinhos, encontrará também produtos locais, como presunto, foie gras do Périgord, queijos dos Pirenéus, ostras do Bassin d’Arcachon, para provar no local ou para levar. O bilhete custa quatro euros.

De quinta-feira (26) a domingo (29), às 19h, nas Rotondes, capital

Teatro "Hamlet et nous"

Dois irmãos apresentam o filme que sonham fazer: uma adaptação cinematográfica da obra 'Hamlet', de William Shakespeare. Muito rapidamente, as coisas descontrolam-se. Um dos irmãos conta a história da sua relação com Sophie, uma rapariga que conheceu na escola. O outro quer concentrar-se no trágico destino da Ofélia. Surge um conflito entre eles: realidade ou ficção?

Os riscos são elevados e só têm brinquedos de plástico à escolha. Esta peça de teatro estará em exibição no Centro Cultural Les Rotondes, de quinta-feira a domingo, às 19h. O bilhete custa seis euros para pessoas com menos de 26 anos e 12 euros para maiores de 26.

Sexta-feira (27), às 20h, no De Gudde Wëllen, capital

Concerto de Maale Gars

Desde 2020, Maale Gars tem vindo a mostrar ao hip-hop luxemburguês o que são os verdadeiros sentimentos. Após três anos numa banda indie, Thomas Roland tem lançado regularmente novas músicas. Aliando melancolia, música pop eletrónica e muita energia, as suas canções são um reflexo genuíno do espírito destes tempos. Esta autenticidade pode ser encontrada na trivialidade da sua letra e parece que esta sinceridade combinada com a simplicidade agrada ao público. Esta sexta-feira, o De Gudde Wëllen será o palco do concerto de Maale Gars, entre as 20h e as 23h. O bilhete custa 10 euros.

Domingo (29), às 10h30, no Banannefabrik, capital

Workshop "Masterclass avec Steven Michel"

Colaborador de longa data de Jan Martens e codirector artístico do GRIP, Steven Michel partilhará nesta aula magistral ferramentas recorrentes na sua investigação coreográfica: movimentos polifónicos, sensações sobrepostas, corpos assombrados, dança invisível, mantras físicos.

Sob a forma de improvisação guiada, com os olhos por vezes abertos, por vezes fechados, o workshop vai centrar-se nos estados físicos e mentais, nos espaços reais e fictícios, e na relação entre a música e o corpo. Das 10h30 às 13h30.

