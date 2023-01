Teatro, debate cultural e música. As nossas sugestões culturais para o fim de semana.

As sugestões culturais para os próximos dias

Madalena QUEIRÓS

Sexta-feira (20), das 18h30 às 20h, no Cercle Cité

Debate "Os legados dos artistas e o seu futuro. Desafios e oportunidades"

Desde o início dos anos 50, a dinâmica da criação artística tem estimulado e sustentado o crescimento da vida cultural no Luxemburgo, tal como em qualquer outra parte da Europa. Como podemos salvaguardar, arquivar, conservar e, sobretudo, tornar acessíveis as heranças dos artistas? Como podemos assegurar a divulgação deste património, permitindo, ao mesmo tempo, um diálogo contínuo com a criação contemporânea?

Temáticas complexas que vão ser abordadas durante um intercâmbio entre artistas, gestores imobiliários, curadores, historiadores de arte e peritos nacionais e internacionais. Depois da mesa redonda, o público é convidado a tomar parte no debate.

Sexta-feira (20) e sábado (21), a partir das 20h, no Théâtre d’Esch

Peça circense "Play Replay"

Explosão cómica. Perseguições, heroínas maniqueístas e explosões de todo o tipo impulsionam os artistas de circo da companhia The Rat Pack para novas esferas cinematográficas. Num cenário em forma de ecrã 16:9, seis atores competem entre si em ousadia, talento e invenção na filmagem do assalto do século. Com a ajuda do humorista Jos Houben, "Play Replay" joga com os códigos do cinema de ação injetando uma boa dose de virtuosidade e paródia.

Sábado (21), a partir das 20h30, no Rockhal

Concerto dos Ptolomea

Ptolomea convida-o(a) para uma noite única no Rockhal Club para o lançamento do seu novo álbum "Balanced Darkness", com a sua nova formação e com o apoio dos heróis do metal local Scarred e o projecto AFTL afa. afa.

O novo álbum de Ptolemea ilustra uma ligação entre a natureza e a nossa própria consciência, convidando-nos a olhar para o mundo e para nós próprios de uma perspetiva diferente, e a embarcar numa viagem de exploração e transformação, uma verdadeira experiência xamânica que se esforça por encontrar o equilíbrio, acolhendo o lado negro da nossa alma.

Scarred vai apresentar o seu novo EP íntimo, minimalista e espontâneo chamado "Patience", lançado em dezembro passado, e diferente de tudo o que a banda já gravou antes. E pode descobrir ainda AFTL, um projeto de Angelo Mangini e Kevin Muhlen que, especialmente para a ocasião, criaram um conjunto em colaboração com o artista e poeta Ásta Fanney Sigurðardóttir aka Áfa da Islândia.

Sábado (21), às 15h e 17h, e domingo (22), às 11h, 15h e 17h, na Philharmonie

"Chapô, chapô"

Seis personagens distraídas encontram-se no parque. Toda a família "Chapô, chapô" está à disposição dos aventureiros, entre a palhaçada, a acrobacia e a música. Uma harpa com um chapéu, a dança do violoncelo, um clarinete flutuante: coisas incríveis acontecem perto da cabana do parque. Espetáculo para crianças entre os 5 e os 9 anos.

Sábado (21), a partir das 20h, no Café Literário le Bovary, rue de Laroche, na capital

Concerto com Al & Dan e Pedro Cardoso

Al & Dan é um projeto acústico composto por dois amigos com formações musicais diferentes, mas unidos ao mesmo tempo pelo seu sentido de exploração e improvisação. Composto por Daniele Zanzi (voz e guitarra) e Alessandro Biasi (saxofones), o duo oferece uma vasta gama de exploração, tanto rítmica como melodicamente. Para esta noite especial, o guitarrista Pedro Cardoso irá juntar-se como convidado especial.

