Concertos, workshops, e cinema de terror. O que fazer no Grão-Ducado até domingo.

As sugestões culturais para os próximos dias

Madalena QUEIRÓS

Sexta-feira (28), a partir das 18h30, no Bei de Minettsdäpp, Esch-sur-Alzette

Noite de jogos de tabuleiro

Uma noite de jogos de tabuleiro, bebidas e petiscos na nova sede do Café Bei da Minettsdäpp.

Sexta-feira (28), a partir das 19h, den Atelier, capital

Concerto de Sam Ryder

Sam Ryder é um cantor, compositor e guitarrista de Essex, que trabalha na indústria musical desde 2009. Passou a maior parte da sua vida adulta em digressão pelo mundo e atuando ao vivo com bandas como The Morning After, Blessed By A Broken Heart e Close Your Eyes. Atingiu o ponto alto da carreira em 2020 depois de decidir começar a postar músicas no TikTok. Em menos de um ano, Sam acumulou 7,2 milhões de seguidores na aplicação.

Sábado (29), das 11h às 13h, no SKIP, 4362 Esch-sur-Alzette

Workshop de segurança cibernética

A WIDE & CO (Women in Digital Empowerment) está a organizar um workshop de sensibilização para a segurança cibernética e o assédio online. Através de questionários e vídeos, os tópicos serão o hacking, e que riscos estão envolvidos na utilização da Internet e como se proteger. Uma boa oportunidade para aprender as melhores formas de se proteger online a si e aos seus filhos.

Sábado (29), das 14h às 18h, e domingo (30), a partir das 10h, no Aalt Stadhaus, 4530 Differdange

Dia do Selo

O Dia do Selo é o dia mais importante para os filatelistas. Neste dia, a Post Luxemburgo publica o programa de emissão de selos para o próximo ano. Este ano, a data é assinalada pela Cercle Philatélique et Numismatique de Differdange no âmbito do seu 95º aniversário. Os filatelistas apresentam ao público a sua coleção de selos em diferentes categorias.

Segunda-feira (31), a partir das 18h, Rockhal, Esch-Belval

Concerto de Soolking

Depois do sucesso do single "Bebeto", com Kendji Girac, no verão de 2021 Soolking está de volta com "Suavemente", que já acumulou mais de 45 milhões de visualizações no YouTube e com o seu tão esperado terceiro álbum "Sans Visa".

Segunda-feira (31), a partir das 19h, den Atelier, capital

Concerto de Marcus Miller

Marcus Miller tem sido apelidado de um dos artistas mais influentes do nosso tempo, tendo ganho vários prémios internacionais. Com o seu estilo distinto – uma combinação única de funk, groove, soul e pura habilidade técnica – Miller foi nomeado um dos mais importantes baixistas de jazz, R&B, fusão e soul. A Bass Player Magazine inclui-o na sua lista dos dez músicos de jazz mais influentes desta geração.

Segunda-feira (31), a partir das 18h30, na Cinemateca do Luxemburgo

Exibição de filmes de Halloween

O Filmreakter vem à Cinemateca para apresentar uma edição especial com temática de horror do seu popular evento Luxfilmfest. O projeto Lost Weekend desafiou cineastas principiantes e profissionais a fazer uma curta-metragem em apenas 48 horas. Agora os filmes assustadores são exibidos na noite de Halloween!

