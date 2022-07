Muita música para ouvir no Luxemburgo entre esta quarta-feira e domingo.

Cultura

Guia

As sugestões culturais para os próximos dias

Muita música para ouvir no Luxemburgo entre esta quarta-feira e domingo.

Quarta-feira (6), às 19h, no den Atelier

Concerto: Skunk Anansie

A banda de rock britânica Skunk Anansie dá um concerto esta quarta-feira, dia 6, a partir das 19 horas, no den Atelier, na Rue de Hollerich, na capital. O quarteto, liderado pela icónica vocalista SKIN, apresenta um estilo 'clit-rock', uma amálgama de heavy metal e fúria feminista negra. Com o baixista Cass, o guitarrista Ace e o baterista Mark Richardson, o espetáculo promete revisitar alguns dos grandes êxitos desta banda com quase 30 anos.

Sexta-feira (8), a partir das 11h, na Place du Théâtre

Festival: Theaterplage

Na sequência do grande sucesso do festival "Theaterplage" desde o seu lançamento em 2019, o projeto de revitalização e animação da Place du Théâtre, na capital, será repetido a partir desta sexta-feira, 8 de julho, até ao dia 11 de setembro. Na praça, vai haver um grande areeiro de 350 m2 com cadeiras de convés e guarda-sóis em "multiplicidade de cores", uma área de petanca, várias plantas, bem como uma decoração colorida com galhardetes e luzes, que farão as delícias de visitantes jovens e adultos.

Sexta-feira (8), e sábado (9), às 18h e às 13h, no Anfiteatro de Kirchberg

Música: Lost Paradise Festival

Vários artistas musicais do estilo house e techno vão dar um espetáculo no Lost Paradise Festival, esta sexta-feira e sábado, no anfiteatro do parque central de Kirchberg, junto ao centro desportivo d’Coque. O conceito do festival de música é levar os participantes a uma atmosfera de uma cidade maia milenar, com sons antigos de artistas locais e internacionais, incluindo de Portugal, para passar um bom momento com os amigos e festivaleiros. O evento começa às 18h na sexta-feira e no sábado arranca às 13h. Em ambos os dias a hora de encerramento é às 3h.

Sábado (9), Fond-de-Gras e Lasauvage, em Differdange

Festival: Blues Express

O Blues Express é um dos maiores festivais de música blues do Luxemburgo e tem lugar nos bairros de Fond-de-Gras e Lasauvage, em Differdange, este sábado, com concertos a partir das 18h. A entreda é gratuita. O festival de blues de um dia tornou-se uma verdadeira atração de multidões. O evento não é apenas para fãs de blues ou jazz, mas para todos os estilos e idades. Além dos muitos concertos, com 37 bandas e 10 palcos, os visitantes têm também a oportunidade de visitar diferentes exposições de arte, bem como dois museus.

Sábado (9), e domingo (10), às 21h e às 11h, no parque municipal Kinnekswiss

Música: Kinnekswiss loves

O "Kinnekswiss loves" transforma o icónico local que é o parque municipal Kinnekswiss num grande espaço de concertos ao ar livre. Num palco imponente no cenário bucólico do parque central da capital, a Orquestra Filarmónica do Luxemburgo e estrelas internacionais da música como Elīna Garanča e Bryn Terfel atuam, fazendo de "Kinnekswiss loves" um evento extraordinário. No sábado, a música começa a partir das 18h e no domingo a partir das 11h. O acesso é gratuito.

