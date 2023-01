A canção da colombiana com indiretas ao ex-marido bate recordes, mas Piqué não se ficou e reage à letra. Shakira também não poupa os ex-sogros.

Polémica

As respostas de Piqué à música de Shakira e a bruxa na varanda para os ex-sogros

Redação A canção da colombiana com indiretas ao ex-marido bate recordes, mas Piqué não se ficou e reage à letra. Shakira também não poupa os ex-sogros.

A nova música de Shakira, repleta de indiretas ao ex-marido e à sua nova namorada, lançada na passada quinta-feira, depressa se tornou um sucesso mundial. “Uma mulher não chora, fatura”, canta Shakira na música “Bzrp Music Sessions #53” feita em colaboração com o DJ argentino Bizarrap, e que no fim de semana já ultrapassava os 120 milhões de visualizações no YouTube.

"Trocaste um Ferrari por um Twingo". Shakira arrasa Piqué em nova canção "Yo solo hago música, perdón que te salpique" ("Eu só faço música, desculpa se te salpica"), entoa a cantora colombiana na nova música.

Em apenas 24 horas, a canção chegou ao topo do Spotify Global, com mais de 14,3 milhões de reproduções nesta plataforma. A faixa tornou-se na maior estreia latina do Spotify.



Enquanto Shakira agradecia aos fãs o tremendo sucesso, sobretudo às mulheres, o ex-marido, Gerard Piqué, foi respondendo às provocações enviadas pela cantora colombiana na letra da canção.

As respostas de Piqué

Vamos por partes. Shakira e Piqué separaram-se após 12 anos de relacionamento, em junho de 2022, a que se seguiu um divórcio litigioso, motivado por uma alegada traição do antigo futebolista espanhol com uma estudante de relações públicas de 23 anos.

A música agora lançada por Shakira versa sobre o que Piqué perdeu com a troca, faz ataques ao ex-marido e à sua nova namorada, Clara Chia. “Trocaste um Ferrari por um Twingo” e um “Rolex por um Casio” são alguns dos recados enviados pela cantora que canta “uma loba como eu não está para tipos como tu”.

Não tardou a que Gerard Piqué respondesse à letra. Um dia depois da música ser lançada, o antigo futebolista espanhol anunciou que a marca de relógios Casio se tornou o patrocinador da King’s League, a liga de futebol que criou nas redes sociais. “Um Casio é para toda a vida”, diz Piqué num vídeo publicado no Twitter onde anuncia o patrocínio e distribui estes relógios.

Mas não ficou por aqui. No fim-de-semana, Piqué foi filmado a chegar ao projeto da King’s League… num Renault Twingo.

Também as duas marcas aproveitaram as indiretas da música de Shakira com mensagens nas redes sociais. "Yo solo hago música, perdón que te salpique" ("Eu só faço música, desculpa se te salpica") entoa Shakira e a Casio responde com um relógio da marca com gotas de água. “Nos encanta que esto nos salpique” (Gostamos que nos sapiques).

Já a Renault Twingo publica uma fotografia de um modelo do seu carro com a legenda: "Para tipos e tipas como tu. Sobe o volume!" Na fotografia do Twingo surge o número 22, numa alusão à estrofe de Shakira "valho mais que duas de 22".



A confissão de Shakira

Um dia depois do lançamento da música, Shakira publicou uma mensagem nas redes sociais a agradecer às mulheres o sucesso e a confessar: “O que para mim era catarse e desabafo, jamais pensei que chegaria direto ao número um do mundo, aos meus 45 anos e em espanhol. Quero abraçar as milhões de mulheres que se revoltam perante os que nos fazem sentir insignificantes. Mulheres que defendem o que sentem e pensam, e levantam a mão quando não estão de acordo, mesmo que outros levantem as sobrancelhas. Elas são a minha inspiração. Este feito não é meu, é de todas”, partilhou a cantora colombiana.

Vizinha dos ex-sogros

Também a relação de Shakira com os ex-sogros, que sempre aparentou ser excelente, se deteriorou, porque os pais de Piqué aceitaram o novo relacionamento do ex-marido. Na música a cantora fala também dos ex-sogros: “me dejaste de vecina a la suegra” (deixaste-me a sogra como vizinha).

É que os pais de Piqué moram mesmo na casa ao lado daquela que foi a morada do casa enquanto estavam juntos, num condomínio de luxo em Barcelona, e onde continua a viver a cantora com os filhos, já que o antigo futebolista voltou para a sua casa de solteiro no centro de Barcelona, onde vive com a namorada.

A bruxa na varanda

A cantora parece não perdoar os ex-sogros terem aceite a nova relação de Piqué, afirma a imprensa espanhola. Recentemente, Piqué e Clara Chia foram fotografados a passear com os pais do ex-jogador, com a foto a ser publicada na imprensa.

E segundo os media, desde o Halloween que Shakira tem numa das varandas da sua moradia uma boneca de uma bruxa, em tamanho real, voltada para a casa dos pais de Piqué. As fotos da bruxa circulam agora pelas redes socais.

Além disso, no fim de semana, a cantora terá ainda dado uma festa em sua casa, com amigos, a celebrar novo sucesso, com a música em alto som. Um vídeo publicado na conta de Instagram da cantora, mostra-a à varanda com os amigos, na noite da festa, a acenar para vários fãs que quiseram mostrar o seu apoio a Shakira na rua próxima da sua casa.

A novela Shakira-Piqué está ao rubro e aguarda-se agora os novos desenvolvimentos.

