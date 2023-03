Sugestões para o fim de semana para celebrar as mulheres e a música.

Cultura 2 min.

Guia

As propostas culturais para os próximos dias

Madalena QUEIRÓS Sugestões para o fim de semana para celebrar as mulheres e a música.

Quinta-feira (9) e sexta-feira (10), das 15h às 19h, na Galerie "A Spiren"203, route d'Arlon, L-8011 Strassen

Jornada Internacional das Mulheres - Exposição "Memento Mori

Nesta exposição, Sophie Pirot foi capaz de implantar um gesto de acordo com a sua mensagem. Esta série serve para recordar mulheres que, através do seu empenho, e muitas vezes da sua resistência, marcaram a nossa história.

Sexta-feira (10) das 16h às 19h, na Cinemateca do Luxemburgo

Filme "Love life"

Taeko e o marido vivem pacificamente com o seu filho, Keita. Um trágico acidente traz o pai do rapaz, Park, de volta à vida. Taeko atira-se para ajudar este surdo e sem-abrigo a superar a sua dor e a sua culpa.

Sexta-feira (10), às 20h00, Casino 2000 Mondorf-Les-Bains

Espetáculo de hipnose com Messmer

Messmer é um dos principais hipnotistas e magnetistas do mundo. Detentor do recorde de hipnose coletiva e com mais de um milhão de bilhetes vendidos, o canadiano está de volta para apresentar o seu espetáculo, "Hypersensorial". O artista volta a empurrar os limites da mente subconsciente, fazendo uso dos cinco sentidos.

Após vários anos de estudo do cérebro humano para ampliar as suas propriedades, Messmer convida-o a estimular e despertar os seus sentidos através de experiências e aventuras surpreendentes e divertidas.

"Hipersensorial" oferece uma experiência interativa, utilizando tecnologia e realidade virtual. Mais uma vez, demonstra o incrível poder do subconsciente.

Sábado (11), das 10h às 12h, Inecc Luxembourg, 2 Rue Sosthène Weis, 2722 Luxembourg

Músicas portuguesas e da América Latina

Venha descobrir canções populares de Portugal e de vários países da América Latina. Não é necessário falar estas línguas, apenas é necessário o desejo de viajar "com a música".

Sábado (11), das 19h às 20h30, Centre Culturel de Huncherange – KulTourhaus 8 Rue de l’École, 3341 Bettembourg

Exposição – Mulheres, a força da mudança!

"É raro encontrar uma família no Irão que não tenha sido prejudicada pelas políticas repressivas do regime. A nossa família é uma das que pagou um preço elevado pela liberdade. Para além dos seis mártires, há anos de prisão e tortura a caminho da liberdade na nossa família e nos nossos familiares. Finalmente, devido à dupla pressão e às repetidas detenções, fomos forçados a deixar a nossa pátria há dois anos, aos 20 anos de idade. Somos A voz das vítimas e dos oprimidos até que se faça justiça".

Domingo (12), às 19h, na Philharmonie

Concerto de Somi

Uma figura de destaque no envolvimento musical, Miriam Makeba, da África do Sul, foi forçada ao exílio por mais de 30 anos devido à sua oposição ao regime repressivo e segregacionista do seu país natal.

Esta lutadora incansável pela liberdade deixou um importante legado musical que a cantora americana de ascendência ugandesa e ruandesa, Somi, está agora a aproveitar, consciente de que "a sua voz como mulher africana guiou inevitavelmente a sua própria viagem e a de inúmeros outros artistas africanos".

A 12 de março, Somi prestará homenagem a "Mama Afrika", acrescentando um toque muito pessoal e moderno ao seu repertório de jazz e sons tradicionais.

O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.