O que fazer nos próximos dias no Grão-Ducado.

Cultura 2 min.

Guia

As propostas culturais para os próximos dias

Tiago RODRIGUES Concertos, workshops, feiras. E ainda o intercâmbio cultural entre Portugal e o Luxemburgo. O que fazer nos próximos dias no Grão-Ducado.

Quinta-feira (3), das 9h às 16h, no Forum Geesseknäppchen

Workshop "Mudam goes Makerfest"

Pela terceira vez, o Mudam – Museu de arte moderna no Luxemburgo – organiza um workshop aberto no Forum Geesseknäppchen, centro juvenil na capital. Esta feira, organizada pelo Bee Creative (Serviço Nacional da Juventude do Luxemburgo), oferece aos jovens estudantes a oportunidade de descobrir e explorar novas tecnologias, participando em workshops práticos, divertidos e informativos. A entrada é gratuita e não é necessário reservar previamente, apenas curiosidade, interesse pelas novas tecnologias e vontade de experimentar.

Quinta-feira (3), a partir das 19h, no den Atelier

Concerto Oscar and the Wolf

Entrar no mundo de Max Colombie é descobrir uma fusão única, deslumbrante e cintilante do R&B contemporâneo e do eletro-pop, unindo uma melodia arrepiante, batidas e vozes trémulas. Oscar and the Wolf é o nome da banda do músico belga que vai atuar no den Atelier, na capital, esta quinta-feira à noite. O espetáculo, inicialmente marcado para maio no Rockhal, teve de ser adiado. Todos os bilhetes comprados na altura permanecem válidos para a nova data e local. As portas abrem às 19h e o bilhete custa 41,70 euros.

Sexta-feira (4), das 20h30 às 22h, na Cinémathèque

Exibição do filme "Jailhouse Rock"

Durante uma rixa num café, Vince Everett mata acidentalmente um homem. Na prisão, conhece um cantor profissional que percebe que a sua voz pode ser uma mina de ouro. Esta é a sinopse do filme norte-americano de 1957 protagonizado por Elvis Presley, que estará em exibição na cinemateca da Cidade do Luxemburgo esta sexta-feira, às 20h30. Os bilhetes variam entre 1,5 euros, para quem tem Kulturpass, e 3,7 euros sem desconto.

Sábado (5) e domingo (6), das 10h às 19h, na LuxExpo

Feira de casamentos

Este fim de semana, a LuxExpo, em Kirchberg, recebe o encontro dos melhores profissionais de cada região e futuros noivos na grande feira de casamentos. Desfiles de moda, ideias decorativas, sessões de degustação, entre outras surpresas, vão animar a exposição no sábado e no domingo, entre as 10h e as 19h. A entrada custa 6 euros, mas é gratuita para crianças.

Segunda-feira (7), às 19h, na Biblioteca Nacional

Portugal no Luxemburgo através dos tempos

A 12 de março de 1572, a primeira edição de Os Lusíadas foi publicada por António Gonçalves, tipógrafo em Lisboa, um épico sobre as conquistas marítimas do povo português, que deram início à primeira globalização. Quatrocentos e cinquenta anos mais tarde, está em curso a segunda globalização, na qual o Luxemburgo se tornou um ator privilegiado.

Os intercâmbios entre estes dois países não esperaram por este acontecimento recente com a vaga de migração que começou nos anos 70. Muito antes disso, os documentos atestam um intenso intercâmbio cultural. Várias peças, desde o século XV ao XXI, serão apresentadas ao público, na próxima segunda-feira, a partir das 19h, na Biblioteca Nacional do Luxemburgo.

O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.