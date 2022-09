Entre dança, arte, mercados e concertos, há muito para fazer este fim de semana no Grão-Ducado.

As propostas culturais para os próximos dias

Sexta-feira (16), às 22h, no De Gudde Wëllen

Festa: DGW re-opening party

Esta sexta-feira marca o regresso da programação do bar De Gudde Wëllen. Entre as 22h e as 3h, o clube vai festejar o início de mais uma temporada cheia de eventos, desde noites de cultura, concertos, jogos de tabuleiro, teatro improvisado, conferências e muito mais. A entrada é gratuita, mas a capacidade é limitada.

Sexta-feira (16) a domingo (18), a partir das 20h, na Abadia de Neumünster

Festival: Swing the Abbey

O festival de música Swing the Abbey está de volta para a quarta edição. É um evento para dançarinos de lindy hop e jazz solo, organizado pela Swing Dance Luxembourg asbl e que decorre na Abadia de Neumünster, na sexta-feira (20h à 1h), sábado (10h à 1h) e domingo (10h às 21h30). Durante o fim de semana, haverá workshops com professores internacionais, uma pequena pista de dança para os principiantes, aula de dança africana, e dança social com música ao vivo dos anos 20 a 1940. Para participar é preciso fazer um registo no site do evento e os preços variam entre os 25 euros para o bilhete diário e os 175 euros com acesso ao festival e aulas.

Sexta-feira (16) a domingo (18), a partir das 16h, na LuxExpo

Arte: art3f Luxembourg

A feira internacional de arte contemporânea art3f Luxembourg regressa para a sua quinta edição este fim de semana, na LuxExpo, em Kirchberg. A partir de sexta-feira, entre as 16 e as 22 horas, poderá conhecer artistas e galerias que dividem o mesmo espaço de exposição e partilhar com eles o seu amor pela arte. A linha artística será mais uma vez rica e representativa das tendências mais importantes da expressão contemporânea. No sábado, a feira estará aberta das 11h às 20h e, no domingo, das 11h às 19h. O bilhete diário custa 10 euros.

Domingo (18), a partir das 10h, no Glacis

Mercado: Glacismaart

Depois de uma interrupção em agosto devido à Schueberfouer, o mercado Glacismaart está de volta ao parque do Glacis, este domingo, entre as 10 e as 17 horas. Desde 2006, o Glacismaart tem sido o lugar para os passeios ao terceiro domingo de cada mês em busca de fruta e vegetais, alimentos de todos os tipos, flores e plantas, têxteis, artigos domésticos e vários acessórios. Além disso, existem bancas de venda de bens em segunda mão, catering no local e entretenimento para crianças.

Domingo (18), a partir das 11h, em Remich

Festival: Crémant a Kultur

Todos os anos, a cidade de Remich convida todas as pessoas para o tradicional Festival do Crémant e Cultura, na Place Dr. Fernand Kons. Este domingo, entre as 11 e as 18 horas, além dos concertos e uma "feira como nos velhos tempos", onde as crianças andam num carrossel e os adultos desabafam atirando latas, numerosos artistas exibem as suas obras (pinturas, esculturas feitas de cerâmica e madeira, joalharia, fotografias). Para as pausas entre os momentos de diversão, os viticultores oferecem os seus melhores vinhos e espumantes. A participação é gratuita.

Segunda-feira (19), às 20h, no Rockhal

Concerto: James Morrison

O cantor britânico James Morrison volta a estar em digressão, pela primeira vez em dois anos e meio. Na próxima segunda-feira, o artista vai dar um concerto no Rockhal, em Esch-sur-Alzette, para apresentar os seus "Greatest Hits" de sempre. Com cinco dos temas mais famosos do cantor e uma seleção de favoritos dos fãs, a digressão representa uma celebração de vida de uma carreira notável que se estendeu por 15 anos. Os bilhetes variam entre os 48,50 euros e os 50,40 euros.

