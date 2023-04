As opções são variadas: há cerimónias religiosas, desportos ao ar livre, espetáculos de comédia, entre outros.

As propostas culturais para este fim de semana

Tiago RODRIGUES O fim de semana está à porta e o Contacto selecionou um conjunto de eventos culturais de que pode usufruir. Há espetáculos de comédia, festas, desportos ao ar livre e ainda a celebração dos 175 anos da Constituição luxemburguesa.

Sexta-feira, dia 28, às 20h, no Vantage, na capital

Comédia: The Garage Gang

Uma noite de desportos teatrais clássicos sem guião. Armado apenas com o seu próprio charme, este grupo de cinco improvisadores – Claudia Macedonio, Dan Belkin, Dani Sierra, Melissa Dalton e Marc Pinto – criará histórias enquanto compete em desafios absurdos, inventando tudo na hora.

Assistir a um espetáculo de improviso é uma experiência fantástica. Nada é planeado e as ideias dão forma à história. Em troca, os comediantes oferecem os seus gloriosos fracassos e prometem muitas gargalhadas no bar Vantage, em Beggen, na capital. Os bilhetes custam 13 euros online e 17 euros à porta.

Sexta-feira, dia 28, às 17h, no Däichhal, em Ettelbruck

Celebração dos 175 anos da Constituição luxemburguesa

Esta sexta-feira, 28 de abril, o 175.º aniversário da Constituição luxemburguesa será celebrado em Ettelbruck, no Däichhal. Desfrute de uma noite inesquecível com espetáculos teatrais e musicais.

Em 1848, a Câmara dos Deputados e o Governo reuniram-se em Ettelbruck para redigir a primeira Constituição democrática do Luxemburgo.

A primeira parte das festividades terá lugar às 17 horas, na presença do Grão-Duque e do primeiro-ministro, Xavier Bettel. O contexto histórico de 1848 será imerso graças às produções teatrais de Lex Gillen e Natalia Sanchez, bem como às canções de Serge Tonnar e Georges Urwald, em colaboração com o Conservatório de Música do Norte, a Filarmónica Grão-Ducal e Municipal de Ettelbruck, o Coral Sainte Cécile, o coro municipal Lyra e a associação teatral “Rido op” de Ettelbruck.

A entrada é gratuita, mas os lugares são limitados, sendo necessário fazer o registo online.

De sábado, dia 29 de abril, até domingo, dia 14 de maio, na Cidade do Luxemburgo

Celebração: A Oitava

A Oitava, a principal cerimónia religiosa do país, é celebrada em honra da Virgem Maria. Durante duas semanas, do 3.º ao 5.º domingo após a Páscoa, milhares de crentes da Grande Região deslocam-se em peregrinação à Cidade do Luxemburgo para visitar a estátua da Virgem Maria na Catedral de Nossa Senhora do Luxemburgo.

Em honra da Oitava, é organizado um mercado, comummente designado por “Mäertchen”, na Place Guillaume II e na Place de la Constitution. As origens desta festa religiosa remontam ao século XVII. Numa época em que o país era regularmente assolado por epidemias, guerras e fome, a Virgem Maria foi escolhida como consoladora dos aflitos.

Domingo, dia 30, às 22h, no De Gudde Wëllen, na capital

Festa: Baby’s Berserk

De Gudde Wëllen Club Night – um conceito de festa de capacidade limitada apresentado para pessoas que gostam de dançar – está de volta este domingo. Três pisos, um programa de música ao vivo cuidadosamente selecionado com DJ internacionais, uma quantidade ilimitada de cocktails artesanais, muito espaço para se mexer e se exprimir sem quaisquer limites.

A editora de Berlin Toy Tonics apresenta artistas que refletem muitos dos diferentes aspetos da música de dança. Agora, a editora apresenta uma banda, que se inspira na New Wave dos anos 80, bem como na cena de dança Indie do Y2K. Dois rapazes e duas raparigas de Amesterdão e Montreal, chamados Baby’s Berserk. O bilhete custa 10 euros, mas a capacidade é limitada.

Segunda-feira, dia 1 de maio, às 7h, em Vianden

Randonnée IVV à Vianden

No dia 1 de maio, o Ourdall Nessknacker de Vianden convida-o para a sua caminhada anual em Vianden e arredores. Os participantes podem escolher entre diferentes percursos de 5-11 ou 20 km, das 7h às 14h.

Durante todo o dia, é servida uma refeição. O ponto de partida é o Centro Cultural Larei e há estacionamento disponível no local. A taxa de participação é de 1,50 euros por pessoa.

