As melhores sugestões para o último fim de semana do ano no Luxemburgo

Madalena QUEIRÓS Dança, música, concertos e várias festas para terminar o ano em grande. Estas são as sugestões culturais para o último fim de semana de 2022.

Sexta-feira (30), todo o dia, Bricks 4 Kidz – Luxemburgo 1 Rue Xavier de Feller, 1514 Luxemburgo

Bricks 4 Kidz

As crianças, dos 4 aos 13 anos, terão o prazer de construir muitos modelos de Bricks 4 Kidz utili- zando as peças LEGO, recorrendo a diversas técnicas e relacionadas com esta época. As línguas utili- zadas serão o luxemburguês, francês e inglês. Pode inscrever-se na atividade através deste link: https://lu.bricks4kidznow.com.

Sexta-feira (30), das 10h às 12h, Villa Vauban, Musée d’art de la Ville de Luxembourg

Chapéus de inverno em crochet

ArteSana Handmade Designs é uma marca artesanal, 100% Made in Luxembourg. Fundada por Veronica Di Leo, oferece criações de joias em pedras semi-preciosas, ateliers de joias e de crochet. Feitas à mão, artesanais, locais, amigas do ambiente e slow design, são algumas das palavras que caracterizam as criações de ArteSana. O crochet é uma técnica artesanal ligada ao bem-estar que proporciona momentos de calma e relaxe. Venha participar num momento de criatividade e convívio descobrindo estes momentos de lazer criativos criando o seu próprio chapéu. Pode reservar a sua atividade em www,villavauban.lu.

Sexta-feira (30), das 12h às 22h30, Patinoire de Kockelscheue, Route de Bettembourg, Kockelscheuer, Luxemburgo

Edição Especial de Natal 2022

De 26 a 30 de dezembro as duas salas estarão abertas para patinagem pública. Cada dia haverá um tema diferente e na sexta-feira, 30 de dezembro, as atividades terminam com concertos ao vivo.

Sábado (31), das 16h às 22h, no Grand Théàtre do Luxembourg, Boulevard Robert Schuman

Le Bal de Paris de Blanca Li

A música e a dança fundem-se com a realidade virtual para oferecer uma experiência artística espetacular, vencedora do Leão de Ouro de Melhor experiência VR no 78° Festival Internacional de Cinema de Veneza. O custo do espetáculo é 25€. A representação de 31 de dezembro será seguida de um réveillon no foyer do Grand Théâtre.

Sábado (31), a partir das 18h, Fabrik, 33 rue de la gare, 7535 Mersch

Fabrik’s Casual New Years Eve

Festeja a chegada do novo ano de 2023 com o DJ Pero Diamond até às 5h00. O restaurante do espaço estará aberto a partir das 18h00. pode reservar em fabrik.lu

Sábado (31), cidade do Luxemburgo, a partir das 19h, no Parque Kinnekswiss, Avenue de la Porte-Neuve

C’drew

No quadro das Luzes de Inverno, a Cidade do Luxemburgo propõe um vasto programa musical com artistas e DJ para ver na Place de Paris e na Kinnekswiss.

Sábado (31), LuxExpo The Box, a partir das 21h

Festa de Ano Novo na LuxExpo

A maior festa de São Silvestre está de volta ao Luxemburgo. Esta sexta edição vai desenrolar-se como um festival interior com seis Dj’s internacionais e cinco DJ’s nacionais que vão apresentar o seu espetáculo. O preço da entrada é 30€.

Domingo (1), das 17h às 18h15, no Theater of Esch, 120 Rue de l’Alzette, 4010 Esch-sur-Alzette

Concerto do Novo Ano

Para descobrir bossa nova, a salsa, o tango, o samba e muitas mais músicas da América Latina. Gast Waltzing dirige a orquestra de càmara Estro Armonico.

