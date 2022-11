Lucien Elsen, conhecido pela sua representação de palhaço, e a escritora Vanessa Buffone, integram o cartaz do Festival Sete Sóis Sete Luas.

Festival

Artistas luxemburgueses atuam em Cabo Verde

Henrique DE BURGO O Festival Sete Sóis Sete Luas vai levar a Cabo Verde mais dois artistas do Luxemburgo. Lucien Elsen, artista luxemburguês conhecido pela sua representação de palhaço, e a escritora Vanessa Buffone.

O festival começou a 29 de outubro e decorre até 13 de novembro nas ilhas da Brava, Fogo, Maio, Santo Antão e Santiago.



A atuação de Lucien Elsen começa no dia 4 de novembro em São Filipe, na ilha do Fogo, na mesma altura em que é inaugurada uma instalação de Vanessa Buffone, no mesmo local.

O artista luxemburguês apresenta-se, depois, nas ilhas de Santiago e Maio, ao lado da instalação da luxemburguesa e brasileira Vanessa Buffone.

Cabo Verde quer apoio do Luxemburgo para formar jovens Programa de emprego assinado entre os dois países está orçado em 35 milhões de euros para os próximos quatro anos.

O Festival Sete Sóis Sete Luas é uma rede cultural de 30 cidades de 12 países, que tem como objetivo apoiar as relações vivas e diretas com os pequenos centros e os artistas.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.