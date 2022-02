Artista português convidado a conceber um trabalho pelo Museu do Louvre, apresenta a partir do dia 13, no Jardim das Tulherias, a sua reinterpretação do tema clássico das Três Graças.

Artista português Cabrita Reis dá graça às Tulherias, na capital francesa

Um destes dias, no final de uma conversa sobre o seu novo trabalho para o Jardim das Tulherias, em Paris, e a propósito da simbologia, até política, de tratar hoje um tema vindo da antiguidade clássica, o jornalista, sem o saber, colocava Cabrita Reis face a um dos seus poetas de cabeceira ao evocar o poema de T.S. Eliot sobre o modo como o tempo presente e o tempo passado estão ambos talvez presentes no tempo futuro. Após um longo silêncio, o artista confessa ser Eliot um dos seus poetas de cabeceira desde a adolescência. Declara-se orgulhoso pela possibilidade dessa associação ao assumir que os diferentes tempos do tempo estão vertidos no modo como soube abraçar as suas Graças.

Começámos por vê-las na Corticeira Amorim, em Stª Maria da Feira. Estavam em fase final de acabamento. Cabrita estava feliz com o resultado obtido. Antevia já o cenário com o qual se confrontará quem, nos próximos dias passar pelo jardim das Tulherias, em Paris. Lá estará o seu novo conjunto escultórico, destinado a inaugurar em Paris, no dia 13 deste mês de fevereiro, a programação da Temporada Cruzada França-Portugal. É uma versão muito pessoal de As Três Graças, as deusas gregas associadas à beleza, à fertilidade ou à alegria, das quais existem no vizinho Museu do Louvre várias representações de um tema sempre muito trabalhado por diferentes artistas em diversos suportes ao longo da história da arte.

Há uma galeria infindável de nomes seduzidos pelas Graças, na qual se incluem muitos escultores, e pintores como Botticelli, Lucas Cranach, Rubens, Rafael ou Robert Delaunay. Pedro Cabrita Reis, 65 anos, um dos mais internacionais artistas plásticos portugueses, decidiu entrar nesta espécie de Olimpo, mas com alguma subversão à mistura. Desde logo pelo material usado, a cortiça. Depois pelo rompimento da ideia de manter as três irmãs, Aglaia, Tália e Eufrosina, sempre juntas. E, por fim, pelas dimensões: cada uma das Graças tem 4,20 metros de altura e 500 quilos de peso.

Os poetas gregos, diz Cabrita Reis, "ao descreverem-nas como nunca estando separadas, levaram os artistas a representaram-nas sempre como indissociavelmente ligadas. Tornou-se um clássico, com uma de costas (Aglaia) e as outras duas (Tália e Eufrosina) viradas de frente. Na minha reinterpretação do tema, estão ligadas pelo vazio entre elas. São individualizadas, são únicas".

Nada interessado na exploração do ideal de beleza feminina, Cabrita concebe um grupo escultórico marcado por um processo de desconstrução do corpo, acentuado com a inclusão de uns blocos de cortiça em bruto. Há uma escassa preocupação com a anatomia e essa opção não pode deixar de questionar o modo como estas Três Graças vão dialogar com as esculturas do Jardim das Tulherias, na sua maioria de pendor clássico. O pintor e escultor frisa que as esculturas das Tulherias respeitam, seguem e reproduzem "cânones que estavam em uso para a produção artística da época. Rodin, mais à frente, vem torpedear isso, ainda assim mantendo um cânone que hoje poderíamos considerar clássico, embora seja pré-moderno, no sentido em que já trabalha os corpos de uma forma totalmente diferente".

Assim, a relação das suas Três Graças com a estatuária existente no jardim, passa por um trânsito de épocas no qual diz integrar-se. Tenta "um olhar sobre princípios básicos da figuração do corpo". O antropomorfismo subjacente à construção daquelas Três Graças "lida com as outras peças de uma forma contemporânea e com um olhar fragmentado. A fragmentação é ao ponto de estarem separadas", diz.

Concebidas na Corticeira Amorim com ajuda de robótica para a construção de cada uma das partes em que se dividem as esculturas, as Três Graças estão pintadas com um branco especial concebido no laboratório das Tintas Barbot, de modo a assegurar a coloração pretendida pelo autor. Aquele branco, elucida Cabrita Reis, "é uma piscadela de olhos". É uma conversa que pretende "manter com as outras inúmeras esculturas em mármore espalhadas pelas Tulherias. Há imensas esculturas em pedestais, e a noção do pedestal levou-me a fazer umas bases para as minhas Três Graças que é também uma forma de conversa com a noção clássica do pedestal. É nas bases que vem ter comigo o Cabrita da construção, do aço, do cimento. Toda a parte de baixo é um Cabrit do passado".

A ideia de conversa com os outros "habitantes" das Tulherias não deixa de ser paradigmática. As esculturas públicas surgem muitas vezes associadas a homenagens, seja a entidades, seja a acontecimentos, o que lhes confere uma dimensão política. Neste caso, a dimensão política é-lhes conferida pelo lugar público onde fica colocado até Junho um grupo escultórico feito de raízes e pontes com o mundo antigo. Cabrita considera haver "uma permanente viagem entre a obra dos artistas e as que, ou lhe são contemporâneas, ou lhe são anteriores no tempo". Nesse sentido, prossegue, "em arte não há propriamente a noção de progresso, entendido como valoração do melhor estado de coisas. O que há é um permanente devir. De forma alguma poderíamos dizer que a 'Vitória de Samotrácia' é pior ou melhor que as esculturas de Rodin. São diacrónicas, mas contudo a sua valoração não inclui a noção de sequência temporal".

Jardim das Tulherias, localizado entre a Praça da Concórdia e o Museu do Louvre, na capital francesa. Foto: Arquivo/Luxemburger Wort

Deste modo, tal como acontece a circunstância de se debruçar sobre a temática das Três Graças, também lhe interessa a iconografia cristã, sem que professe qualquer tipo de religião. "Tudo isto são momentos fundadores da história e da cultura europeia, indissociáveis da percepção desse processo civilizacional nos aspectos políticos e culturais".

Aqui chegado, faz a ponte com a dimensão política para afirmar: "Qualquer obra de arte é política em si mesma, independentemente daquilo que possa refletir ou das opções políticas do seu autor. Os filmes da Lennie Riefenstahl que glorificavam o modelo ariano através das magníficas imagens que faz dos Jogos Olímpicos de Berlim constituem uma glorificação do modelo ariano proposto pelos nazis e, contudo, é uma obra plástica absolutamente extraordinária. Para o bem e para mal, faz parte da história da cultura europeia. As obras de arte são políticas sempre, ainda que não de uma forma narrativa. Se o olhar sobre a sociedade for transformado através de uma obra de arte, isso é a prova inegável de que a arte é já, à partida, enquanto arte, um acto político".

Interessado em passar um dia para bronze as Três Graças das Tulherias, na procura de uma outra perenidade, Cabrita trabalhara pela primeira vez o tema em 1997, no âmbito do trabalho de renovação do cinema Monumental, em Lisboa, pelo já falecido arquitecto Manuel Graça Dias. O convite de Laurence des Cars, presidente do Museu do Louvre, fez renascer um projecto adormecido, mas só após uma mudança do local originalmente previsto. De início, a obra a conceber iria ser colocada junto à fachada sul do Louvre, onde está a famosa colunata do arquitecto Claude Perrault, irmão do Perrault dos contos de crianças. Ainda fez uns desenhos, que vão estar integrados no catálogo.

Depois foi-lhe comunicada a indisponibilidade de um lugar visto por Cabrita como "inóspito, sem carisma". Teria de ir para o Jardim das Tulherias. E a mudança, se não foi uma bênção, pelo menos foi recebida como "uma notícia maravilhosa". Ficou remetido a alguns esboços um banco com 80 metros de comprido para o povo se sentar, cujo título seria simbolicamente "O Terceiro Estado". Ganhou-se a sensibilidade e o apelo de um mundo mágico saído da mitologia grega, vertido num muito singular olhar sobre o modo como representar, em pleno século XXI, o mistério das Três Graças.

(Autor escreve de acordo com o antigo Acordo Ortográfico.)

