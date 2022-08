Artista constrói instalações com recurso a lixo e desperdícios.

Cultura 4

Instalação

Artista português Bordalo II cria puma com 19,5 metros no Texas

Lusa Artista constrói instalações com recurso a lixo e desperdícios.

O artista português Bordalo II criou uma instalação com 19,5 metros de altura na parede de um edifício na baixa de El Paso, no estado norte-americano do Texas.

Imagens da peça "Plastic Mountain Lion" ("Puma de plástico", em tradução livre), que o artista construiu com recurso a lixo e desperdícios, foram partilhadas na página oficial de Bordalo II no Instagram.

Não temos permissão para mostrar este conteúdo. Não deu o seu acordo para o conteúdo integrado proveniente de instagram. Clique aqui para alterar as suas preferências e volte a carregar a página. Dar o seu consentimento

A obra pertence à série "Big Trash Animals" ("Grandes Animais de Lixo"), composta por retratos de animais, que, como explicou o artista à Lusa em novembro de 2018, é uma "forma de fazer retratos da natureza, uma composição das vítimas com aquilo que as destrói".

O artista, que esteve em El Paso a convite da organização sem fins lucrativos Green Hope Project, decidiu retratar naquela cidade uma espécie em perigo, originária do Deserto de Chihuahua, no Texas.

O jornal local El Paso Times relata que Bordalo II e a sua equipa trabalharam 12 horas diárias, durante o fim de semana, a cortar pedaços de plástico usado, a pintá-los e a aparafusá-los.

Artur Bordalo (Bordalo II - o primeiro era o avô, o artista plástico Real Bordalo), nascido em Lisboa, em 1987, começou pelo 'graffiti', que o preparou para o trabalho pelo qual se tornou conhecido: esculturas feitas com recurso a lixo e desperdícios.

Nos últimos anos, Bordalo II tem 'espalhado' animais um pouco por todo o mundo. Em Portugal, é possível ver-se animais criados por Bordalo II em cidades como Lisboa, Estarreja, Loures, Vila Nova de Gaia, Faro, Coimbra, Águeda e Covilhã.

Clique numa imagem para abrir a galeria de fotos

4 Uma escultura de um Cavalo Marinho, peça escultóricas do artista Bordalo II, promovida pela Câmara Municipal de Faro LUSA

Fotogaleria Faça deslizar a página até abaixo para ver mais imagens. Uma escultura de um Cavalo Marinho, peça escultóricas do artista Bordalo II, promovida pela Câmara Municipal de Faro LUSA Quinta do Mocho, em Loures. LUSA Macaco em exposição Attero, Lisboa. LUSA Lisboa LUSA





Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.