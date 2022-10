Bordalo II esteve no país trabalhar e deixa o recado: "Se me quiserem de volta com outra obra, voltarei com todo o gosto!".

Artista português Bordalo II cria obra no Luxemburgo

É um dos artistas mais reconhecidos, em Portugal e no mundo, e esteve no Luxemburgo a desenvolver obras para o projeto Big Trash Animals.

A convite da Kamellebutek Art Gallery, e com o apoio da Câmara de Differdange, Bordalo II e a sua equipa trabalharam nesta série, a sua mais famosa, que "alerta para os hábitos consumistas do homem". Bordalo II disse ao Contacto que "os animais estão em risco devido ao nosso comportamento abusivo e desregrado para com o planeta. Por isso, represento todos - os em perigo de extinção e os que ainda não correm esse perigo", mas podem vir a correr.

O artista lembra a obra do furão, em Bragança, que "aconteceu numa altura em que estava a pensar muito na exploração de furões para uso do seu pelo em pincéis, casacos, etc...".

"Como o Luxemburgo não tem nem fomenta este tipo de indústrias, é um lugar onde sei que este 'Plastic Mink' estará a salvo! Infelizmente, não há muitos locais onde esteja livre do controlo e exploração humana", explica Bordalo II sobre este vison com restos de plástico deitados ao lixo, que estará disponível para todos verem no Centre Culturel Régional Aalt Stadhaus, em Differdange.

Este foi o local escolhido por ser "amplo e permitir às pessoas terem um distanciamento para conseguirem ver a peça de longe e de perto".

Foi a primeira vez que o artista trabalhou no Grão-Ducado e ficou com a melhor impressão. "Correu tudo super bem! Todos simpáticos, prontos a ajudar e todo o processo correu sem percalços".

Aproveita também para deixar o recado: "Se me quiserem de volta com outra obra, voltarei com todo o gosto!"

