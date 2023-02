Serão mais de 80 mil objetos do músico britânico, incluindo letras de canções, cartas, partituras, a roupa original, fotografias, registos vídeo, desenhos dos cenários dos espetáculos ou esboços de projetos ainda desconhecidos.

Arquivo de David Bowie exposto em Londres a partir de 2025

Todo o espólio vai integrar o David Bowie Centre for the Study of Performing Art, onde ficarão mais de 80 mil objetos ligados ao músico, que abarcam seis décadas.



O novo centro artístico dedicado a David Bowie, dependente do museu V&A, vai ficar situado no Parque Olímpico Rainha Elizabeth, em Stratford, na zona ocidental da capital britânica. De acordo com um comunicado do museu, o arquivo vai permitir aos visitantes entender parte do "processo criativo do artista".



A coleção inclui manuscritos de letras de canções, cartas, partituras, a roupa original, fotografias, registos vídeo, desenhos dos cenários dos espetáculos, capas de discos e prémios, destacando-se esboços de projetos ainda desconhecidos.

Segundo o V&A, da coleção faz parte o fato do personagem "Ziggy Stardust", criado por Bowie e desenhado por Freddie Burretti em 1972, as criações de Kansai Yamamoti para a tourné "Alladin Sane" de 1973 e o casaco com a bandeira britânica (Union Jack) desenhado pelo músico em 1997. No vasto arquivo estão milhares de fotografias e diapositivos.

Na nota oficial, Tristram Hunt recorda que Bowie "foi um dos músicos e artistas mais importantes de todos os tempos", dos que marcaram a "cultura visual" e continuam a inspirar novos artistas.

O novo centro e exibição do arquivo só vai ser possível graças aos herdeiros de David Bowie e a uma doação de 11,4 milhões de euros da Blavatnik Family Foundation e da empresa Warner Music Group.

David Bowie, nome artístico de David Robert Jones, morreu de cancro em 2019, aos 69 anos.

