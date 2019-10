O músico e antigo ministro da Cultura de Cabo Verde, Mário Lúcio, vem ao Luxemburgo este fim de semana para três eventos culturais, em que vai participar ao lado do irmão e igualmente músico, Princezito.

Antigo ministro da Cultura de Cabo Verde lança livro e dá concerto no Luxemburgo

Mário Lúcio vai apresentar, na sexta-feira, o romance "Biografia do Língua", obra com que foi galardoado em 2016, com o Prémio P.E.N. Clube Português de Narrativa.

A apresentação vai ter lugar às 18h, no espaço “Altrimenti Culturel ASBL”, (Avenue Marie-Thérèse, n° 5), na capital, seguida de um workshop musical dedicado aos temas "A música e a cultura no cenário atual" e "A música e a carreira musical".

A realização deste workshop “visa responder aos apelos dos músicos e agentes culturais da comunidade cabo-verdiana no Luxemburgo e tem como objetivo ampliar conhecimentos e proporcionar vivências entre músicos, agentes culturais, associações, além da comunidade em geral”, refere a organização em comunicado.

Já no sábado, Mário Lúcio e Princezito vão dar um concerto “Mano a mano”, a partir das 21h, na sala “Am Home”, em Pétange (Rue de l’Église, n° 52). O palco vai ser ainda partilhado com vários artistas locais, numa noite que vai servir para celebrar o Dia da Cultura e das Comunidades Cabo-verdianas.

O evento é organizado pela “Roda de Coladeira”, em parceria com a Associação Cabo-verdiana do Sul e com o apoio da Embaixada de Cabo Verde no Luxemburgo.

