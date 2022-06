O evento que celebra a música lusófona nos seus vários géneros regressa à Philharmonie em outubro. Conheça o cartaz completo da edição deste ano.

António Zambujo e Mário Lúcio atuam na edição deste ano do Festival Atlântico

O músico português António Zambujo e o cantor, escritor e antigo ministro da Cultura de Cabo Verde, Mário Lúcio, são os principais destaques da edição deste ano do Festival Atlântico. Caberá aos dois artistas a abertura e encerramento, respetivamente, do programa de concertos do evento, sendo que ambos trarão convidados ao palco do auditório da Philharmonie.

O festival, organizado atualmente por esta estrutura, decorre de 1 a 9 de outubro e por ele vão passar também o saxofonista de jazz Rodrigo Amado, a fadista Aldina Duarte, a dupla eletrónica de Joana Gama e Luís Fernandes e a cantora e violoncelista franco-brasileira Dom La Nena.

O cantor cabo-verdiano Mário Lúcio encerra o ciclo de concertos da edição deste ano do Festival Atlântico. Sobe ao palco do Grande Auditório no dia 8 de outubro, com as cantoras Lura e Nancy Vieira como convidadas especiais. Foto: Jorge Simão

Além da música, está também prevista a realização de workshops com o artista angolano Victor Gama, que produzirá uma grande exposição de instrumentos criados por si como o tipaw, tartul ou vulk. Designada de 'INSTRMNTS', a atividade vai mostrar ao público da Philharmonie, ao longo dos dias em que decorre o festival, instrumentos que podem ser tocados sozinhos ou em conjunto, gerando sons surpreendentes. Os visitantes desta exposição podem experimentá-los, de 1 a 9 de outubro, entre as 12h e as 14h, bem como antes e depois dos concertos, e frequentar os workshops para pequenos grupos.

Veja em baixo o programa completo:

- INSTRMNTS, de Victor Gama: de 1 a 9 de outubro, vários horários, Grand Foyer. preços entre os 10 € (crianças) e os 15€ euros (adultos).

- Musek erzielt: Atlântico Edition: dia 1, às 16h, para crianças dos 4 aos 8 anos; preços entre os 12€ (crianças) e os 18€ (adultos).

- António Zambujo & Guests: dia 1, às 20h, Grande Auditório; preços entre 25€ e 45€ (ingresso normal) e entre 15€ e 27 € (ingresso com desconto para menores de 27 anos).

- Lunch concert (com Victor Gama e Salomé Pais Matos): dia 4, 12h30, Grande Auditório; entrada livre.

- Aldina Duarte: dia 4, às 19h30, Salle de Musique de Chambre; preços entre 21€ e 35€.

- Yoga & atlântico – Yin Yoga: dia 5, vários horários, Espace Découverte; preços entre 25€ (ingresso normal) e 15€ (ingresso com desconto para menores de 27 anos).

- Rodrigo Amado The Bridge (com Alexander von Schlippenbach, Ingebrigt Håker Flaten & Gerry Hemingway): dia 5, às 19h30, Salle de Musique de Chambre; preços entre 25€ (ingresso normal) e 15€ (ingresso com desconto para menores de 27 anos).

- Dom La Nena: dia 6, às 19h30, Salle de Musique de Chambre; preços entre 25€ (ingresso normal) e 15€ (ingresso com desconto para menores de 27 anos).

- Joana Gama & Luís Fernandes: dia 7, às 21h, Espace Découverte; preços entre 15€ (ingresso normal) e 9€ (ingresso com desconto para menores de 27 anos).

- Mario Lucio & Os Kriols (com Lura e Nancy Vieira como convidadas especiais): dia 8, às 20h, Grande Auditório; preços entre 25€ e 45€ (ingresso normal) e entre 15€ e 27 € (ingresso com desconto para menores de 27 anos).





