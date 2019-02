Ana Marques Gastão na Primavera dos Poetas

A poetisa, ensaísta e crítica literária Ana Marques Gastão é a representante portuguesa na 12ª edição da Primavera dos Poetas, que vai ter lugar entre 15 e 17 de março.

Todos os anos há sempre um representante de Portugal neste evento literário.

A primeira sessão de leitura de Ana Marques Gastão vai ter lugar no dia 16 (um sábado) durante a "Grande Noite da Poesia", a partir das 20h, na Abadia Neimënster, na cidade do Luxemburgo.

No dia seguinte (17) está reservada ainda uma segunda sessão de leitura com a poetisa portuguesa na Galerie Simoncini (rue Notre-Dame, n°6), também na capital, entre as 11h e as 13h.



A edição 2019 da Primavera dos Poetas tem como tema a "Beleza" e vai juntar 10 poetas de diferentes países.



Nascida em 1962, Ana Marques Gastão foi crítica de artes plásticas e crítica de dança. Atualmente exerce as funções de adjunta de direção na revista Colóquio-Letras da Fundação Gulbenkian. Advogada, licenciada em Direito pela Universidade Católica Portuguesa, exerceu as funções de jornalista cultural durante mais de vinte anos.



Colabora como cronista nas revistas Paralelo, da FLAD, e Artes & Leilões (SOL). Escreveu Tempo de Morrer, Tempo para Viver (1998), Terra sem Mãe (2000), Três Vezes Deus, em co-autoria com António Rego Chaves e Armando Silva Carvalho (2001), Nocturnos (2002), Nós/Nudos, 25 poemas sobre imagens de Paula Rego (versão bilingue português / castelhano) galardoado com o Prémio Pen Clube 2004 e Lápis Mínimo (2008). Nós/Nudos foi publicado em França. Editou no Brasil a antologia A Definição da Noite (2003).