Amy Winehouse vai fazer digressão no próximo ano. Em holograma

O pai da cantora Amy Winehouse, que morreu em 2011, anunciou no Twitter que celebrou um acordo com uma empresa tecnológica para a criação de um holograma da cantora. Mais ainda, este holograma irá partir em digressão com músicos reais. As antigas gravações de voz da cantora irão acompanhar a banda em palco. Segundo Mitch Winehouse, o objetivo do projeto virtual é o de permitir às novas gerações a descoberta do legado musical de Amy.

Our family is delighted to be teaming up with @BASEhologram to continue celebrating the life and work of Amy, with all proceeds of the tour, starting in late 2019, going to Amy’s Foundation to help even more young people in her name. https://t.co/F9M5V9Z8Qn — mitch winehouse (@mitchwinehouse) October 11, 2018

As receitas da tourné vão reverter a favor da Fundação Amy Winehouse, que ajuda jovens adolescentes a combater a dependência de drogas e álcool. O anúncio gerou alguma controvérsia entre os internautas no Twitter. Enquanto uns mostraram a sua felicidade, outros revelaram alguma indignação com o sucedido. O projeto vai ser desenvolvido pela empresa Base Hologram, com sede em Los Angeles, que já levou em digressão os hologramas de Maria Callas e Roy Orbinson.

