Amor Electro anunciam "pausa criativa indefinida" na carreira

Falsificações Burlas no mundo da arte que valem milhões

O episódio da entrega de quadros falsos à Polícia Judiciária pela mulher do banqueiro João Rendeiro é apenas o mais recente caso numa longa lista de enganos. Em matéria de arte, as histórias sobre a autenticação de quadros e a dificuldade em distinguir o verdadeiro do falso são constantes. Um Caravaggio comprado por 1500 euros num leilão, se autenticado, pode passar a valer 150 milhões. Phillipe Mendes vendeu ao Museu de Houston um Delacroix, que se encontrava perdido, depois de, em conjunto com a historiadora Virginie Cauchi-Fatiga, o ter estudado e autenticado.