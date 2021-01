A nova novela da SIC é centrada na história de uma família portuguesa emigrante no Luxemburgo e de um cantor popular. Autora, Ricardo Pereira e Toy contam ao Contacto os segredos deste projeto que é líder de audiências.

"Amor Amor". Covid-19 impede gravações da novela no Luxemburgo

Desde que estreou há semana e meia que a novela "Amor Amor", emitida no horário nobre da SIC, tem liderado as audiências em Portugal, com cerca de 1,5 milhões de espetadores a prenderem-se à história do casal de emigrantes portugueses no Luxemburgo, 'Bruno' (interpretado por Paulo Rocha) e 'Linda' (Joana Santos) e da sua filha 'Mel' (Filipa Nascimento). E do "rei" da música portuguesa 'Romeu Santiago', a verdadeira paixão de 'Linda' e o verdadeiro pai de Mel, que vive em Guimarães, onde decorre a maior parte da história.

Até agora o Grão-Ducado aparece na novela através de imagens aéreas do país e as cenas da história passadas no Luxemburgo têm sido gravadas em Portugal. A razão? A covid-19. Como conta ao Contacto Ana Casaca, a autora de "Amor Amor" a "novela começou a ser gravada em outubro já em plena pandemia, e por razões de segurança sanitária, dos atores e produção não viajámos ainda para o Luxemburgo, o que para mim é uma pena".

Também o protagonista Ricardo Pereira que dá vida ao vaidoso e divertido cantor de música popular, 'Romeu Santiago', diz ao Contacto que se não fosse a covid-19, o elenco estaria a "gravar as cenas no Luxemburgo". "Teríamos começado lá a novela, mas quem sabe se ainda não iremos lá até ao final das gravações. A vontade é muita", vinca Ricardo Pereira que "está ansioso" por descobrir o Grão-Ducado e a comunidade portuguesa.

"Já estive uma vez de passagem pelo Luxemburgo, fui lá só para assistir a um concerto e fiquei com muita vontade de conhecer bem o país. Então agora com esta minha personagem e a história da novela a vontade ainda é maior". Para Ricardo Pereira é sempre muito bom gravar "no ambiente verdadeiro onde a história é passada e conhecer as suas gentes, neste caso, os portugueses que residem no Luxemburgo".

Aliás, por norma, as novelas da SIC têm sempre sido gravadas nos locais fora de Portugal, onde decorre a história da trama, esta vez foi exceção. E a história de "Amor Amor" começa nos anos 80, precisamente, com a fuga repentina da jovem 'Linda' para o Luxemburgo, após acreditar que tinha morto o pai do namorado 'Romeu Santiago' ao defendê-lo e que este a tinha traído.

Também o cantor Toy que é o diretor musical de "Amor Amor" confessa o desejo de poder ir com os atores "gravar cenas ao Luxemburgo", um país que conhece "muito bem" e onde já perdeu a conta aos concertos que realizou, "talvez uns 15 ou mais". "Tenho muitos bons amigos no Grão-Ducado, e estou sempre pronto para voltar", basta haver a oportunidade ou um convite, diz ao Contacto.

O Luxemburgo em Sintra

Onde são então gravadas as cenas do Luxemburgo? A escolha da produção sobre o melhor local em Portugal com um cenário o mais semelhante possível ao do Grão-Ducado recaiu em Sintra, pela semelhança com as construções "medievais e paisagens verdejantes", explica Ana Casaca reconhecendo que "tem sido um pequeno milagre" produzir esta novela em tempo de pandemia. É em São Pedro de Sintra que os atores têm gravado os exteriores da trama, sendo que o café 'Chez Ribeiro', da família de 'Linda' e Bruno no Luxemburgo foi criado em estúdio, como os restantes ambientes interiores.

E qual foi a razão para que Ana Casaca elegesse o Luxemburgo como país de acolhimento de uma das famílias protagonistas? "A SIC quis uma novela ligada à música popular portuguesa e eu associo sempre esta música à emigração, e sempre que penso na emigração portuguesa, pela qual sempre tive o maior respeito, associo logo à comunidade portuguesa do Luxemburgo, pela forte presença que tem no país", revela a autora que ainda não conhece o Grão-Ducado, mas espera em breve poder realizar esse "desejo".

Contudo, a autora tem uma ligação próxima ao fenómeno da emigração. "A minha tia esteve mais de trinta anos emigrada na Suíça" e "sempre tive um fascínio muito grande pelos emigrantes que deixam o seu país, mas mantêm sempre uma ligação muito forte a Portugal, à música e tradições, onde quer que estejam". Um interesse que leva Ana Casaca a assistir aos programas televisivos ou documentários sobre a emigração portuguesa.

Para a autora da história o segredo do sucesso desta novela está "na união entre a música popular portuguesa", com o cantor 'Romeu Santiago', a 'Mel' e das bandas como a dos 'Bigodes Marotos', "e a história centrada na nossa emigração", uma realidade vivida por milhões de portugueses. Além "do maravilhoso trabalho do elenco que é espetacular" e da "produção", vinca Ana Casaca dizendo sentir-se "muito orgulhosa e feliz" com este projeto.

"Toda a comunidade vai querer seguir a novela", diz empresária portuguesa "Nós temos sempre Portugal no coração e acredito que toda a comunidade portuguesa vai querer seguir esta novela portuguesa que é também passada no Luxemburgo, assegura ao Contacto Fernanda Batalau, a conhecida empresária no setor da restauração do Grão-Ducado. Na novela "Amor Amor", a família 'Ribeiro' é proprietária do café 'Chez Ribeiro' no Grão-Ducado, onde não falta o cachecol da seleção portuguesa exposto, como têm tantos estabelecimentos de portugueses no país. "Os portugueses no Luxemburgo mantêm-se muito ligados a Portugal, todos assistem aos canais portugueses e vão aos cafés e restaurantes portugueses daqui", justifica Fernanda Batalau, que possui vários estabelecimentos na capital (os cafés Relax e Boogy-Boogy e os restaurantes Puits Magique, Flor de Sal e Um Lomperang). Apesar da maioria dos seus clientes ser português, também há muitos luxemburgueses e residentes de outras nacionalidades que frequentam os seus estabelecimentos, porque "gostam muito da nossa gastronomia portuguesa". "Em todo o café ou restaurante português há sempre uma televisão ligada num canal de Portugal", lembra a rir Fernanda Batalau. A novela "Amor Amor" tem todos os ingredientes para se tornar no programa da noite preferido dos portugueses neste país de acolhimento.

Um "grande orgulho"

A direção musical de "Amor Amor" está a cargo do cantor Toy, ele próprio um ex-emigrante, tendo vivido vários anos na Alemanha. Todas as músicas que os atores do elenco cantam, "cerca de vinte canções ao todo", como as de 'Romeu Santiago' ou 'Mel' foram compostas por Toy que também tem sido o 'professor' do elenco na difícil arte de cantar e atuar em palco.

"Para mim é um grande orgulho a novela ser líder de audiências e tem sido muito divertido e gratificante ensinar os atores. Eles não são cantores, alguns só cantavam no duche", diz a rir. "Têm sido fantásticos e o resultado está à vista", refere Toy. De vez em quando, este artista aparece na história, mas "a fazer de mim próprio para dar um toque de veracidade à ficção".

Para dar vida ao cantor popular de sucesso 'Romeu Santiago', Ricardo Pereira tem trabalhado afincadamente na vertente artística. "Junto à atuação há a cantoria e tem sido um esforço muito grande, uma dedicação de 24 horas por dia, com muitas horas de aulas de canto, de guitarra, de voz, mas que tem valido a pena. Tem sido um prazer e tenho descoberto em mim um outro lado", confessa o protagonista agradecendo a Toy tudo o que lhe tem ensinado e todo o seu "empenho e dedicação". 2Tem sido espetacular trabalhar com o Toy, é um grande amigo, um grande cantor e produtor".

"Estou a amar fazer esta personagem e é uma honra para mim que ela esteja ligada à emigração, aos portugueses e comunidades portuguesas espalhadas pelo mundo", salienta Ricardo Pereira. E lembra que ele próprio tem desde há 16 anos, vivido a maior parte do tempo no Brasil, devido à sua participação em novelas da Globo.

Concerto no Luxemburgo

Também Toy que já foi emigrante na região de Dortmund, na Alemanha, realça o "orgulho que tem em fazer parte de uma novela que homenageia a nossa emigração e a nossa música". "Só quem vive no estrangeiro é que percebe o valor que Portugal tem para cada um de nós, quando estamos longe descobrimos o quanto amamos o nosso país e as saudades que temos", admite o cantor que aos 17 anos foi viver para a Alemanha e por lá ficou durante quase oito anos.

"Naqueles tempos na Alemanha, felicidade para mim era poder deliciar-me com posta de bacalhau, um vinho português e um maço de tabaco SG", conta. E mesmo atualmente, apesar das "distâncias terem encurtado graças à globalização e às tecnologias um emigrante sente sempre saudades de Portugal".

Aos 25 anos, Toy que casou e teve um filho na Alemanha decidiu regressar a Portugal. "O meu filho tinha cinco anos e ia ingressar no sistema escolar. Decidimos voltar e matriculá-lo cá pois sabíamos se ele começasse lá não voltaríamos tão cedo". Tal como Toy também Ricardo Pereira garante que logo que possa quer subir ao palco no Luxemburgo.

"Quem sabe se o 'Romeu Santiago' não irá acabar por dar um concerto no Luxemburgo e fazer uma tournée pelas comunidades portuguesas", equaciona este protagonista. "Acredito que lá para o verão a pandemia está controlada. Amigos do Luxemburgo tenham um pouco mais de paciência, em breve, vamos voltar a estar juntos num grande concerto a seguir ao verão", promete Toy.









