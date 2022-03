"Ambulance". INEM

Guia cultural Magia de Hollywood e concerto pelas vítimas da Ucrânia entre as sugestões para este fim de semana

Um concerto organizado pela Cruz Vermelha Luxemburguesa para apoiar as pessoas afetadas pela guerra na Ucrânia, um musical com os clássicos de Hollywood ou um teatro com histórias búlgaras: estas e outras sugestões culturais para aproveitar este fim de semana no Luxemburgo.