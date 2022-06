A advogada da atriz, que acredita que Amber Heard foi "demonizada" pela equipa jurídica da Depp, disse que tenciona recorrer da decisão.

Justiça

Amber Heard "não pode" pagar 14 milhões de euros a Johnny Depp

Amber Heard não pode "absolutamente" pagar os cerca de 15 milhões de dólares em danos ao seu ex-marido Johnny Depp por tê-lo difamado na imprensa, como exigido por um júri norte-americano na quarta-feira, disse hoje a advogada da atriz. Depp não ganhou o processo em toda a linha, uma vez que foram ambos condenados por difamação - o ator terá de pagar dois milhões de dólares à ex-companheira.

Questionada pela NBC se a sua cliente poderia pagar a indemnização a que foi condenada, Elaine Bredehoft disse: "Oh não, absolutamente não". A advogada, que acredita que Amber Heard foi "demonizada" pela equipa jurídica de Depp, disse que tenciona recorrer da decisão.

"Estou devastada porque a montanha de provas não foi suficiente"

Após cerca de 13 horas de deliberações num tribunal perto de Washington, D.C., os sete jurados declararam-se a favor de Depp pelos três motivos patentes no seu pedido de difamação, atribuindo-lhe 10 milhões de dólares em indemnizações e cinco milhões em indemnizações agravadas (cerca de 14 milhões de euros).

O júri considerou que Amber Heard tinha feito falsas declarações ao descrever-se como vítima de violência doméstica e que tinha agido "com intenção maliciosa", apesar de não ter mencionado o nome do seu ex-marido no artigo que esteve na base do processo movido por Depp.

A atriz expressou a sua "desilusão inexprimível" numa declaração na quarta-feira, logo após o veredicto. "Estou devastada porque a montanha de provas não foi suficiente para fazer frente ao poder, influência e ascendência muito maiores do meu ex-marido", declarou.



Com AFP.

