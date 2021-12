Tal como "Diamantino" não é sobre Cristiano Ronaldo, "Aline" também não é sobre Céline Dion.

"Aline". Quando o Titanic flutua

Perdoem-me esta comparação chocante e que não passa daqui. O filme de Daniel Schmidt e Gabriel Abrantes não tem nada mais em comum com o filme que hoje nos ocupa.

"Aline" conta a história de uma criança com voz de ouro, nascida numa terriola do Quebeque. Os pais e os irmãos estão ligados à música, e a pequena Aline canta, desde muito nova em casamentos e batizados. Mas a sua mãe acredita que a miúda tem capacidade para muito mais do que isso.

Graças ao apoio de toda a grande família, a miúda, ainda menor, acaba por encontrar agenciamento por parte de um empresário que acredita no talento e na capacidade daquela miúda com dentes tortos para se tornar uma grande estrela.

Da relação profissional nasceu um grande amor que gerou controvérsia, começando pelas divisões na família de Aline Dieu. Apesar de abordar a polémica relação entre um homem de meia idade e uma jovem muito muito jovem, o filme é sobre o conto de fadas moderno que é a carreira de Céline, perdão, Aline.

Mas o filme realizado e interpretado por Valérie Lemercier é também uma ode à família mas, sobretudo, uma homenagem à cantora canadiana, sem o ser oficialmente. O filme de Valérie Lemercier não é, por isso, uma biografia tradicional; as liberdades tomadas pela cineasta não se resumem a uma mudança de nome.

Valérie Lemercier interpreta Aline dos cinco aos cinquenta anos. Sim, imaginem que quando descobrimos Aline ainda criança, é o rosto da atriz que surge sobre aquele corpito de criança. Esses momentos são, no mínimo, bizarros porque não bate a letra com a careta e a realizadora deixou-se embalar pelos efeitos especiais. Se excluirmos estes momentos estranhos, e quase assustadores, sente-se desde cedo que o filme existe para celebrar um ídolo, um animal de palco como a atriz-realizadora que, desde 1989, tem uma brilhante carreira de stand-up e de cineasta coroada com vários prémios Molière.

Um filme que é uma farsa, mas que é extremamente comovente.

"Aline" tem em si todas as temáticas que Lemercier abordou até hoje no cinema. Um dos aspetos mais flagrantes é a família. O filme mostra com carinho a dinâmica do clã Dieu, dominado pela mãe, Sylvette, numa interpretação memorável de Danielle Fichaud. E obviamente, Valérie Lemercier, no centro do ecrã o tempo todo, é uma Céline maior do que a realidade.

A montagem, muitas vezes abrupta, incomoda, e em determinados momentos há elipses mal negociadas que afastam o espetador do essencial da narrativa.

A obra tem uma fase final com vários movimentos contraditórios, entre os quais uma longa sequência em que Aline, enlutada e cansada, vagueia de madrugada em Las Vegas ao som de Rufus Wainwright. Em cinco minutos há tristeza, riso, e muitas outras emoções que, na realidade, coexistem o tempo todo em "Aline". Um filme que é uma farsa, mas que é extremamente comovente. Esta receita não costuma funcionar mas... funciona.

"Aline", de e com Valérie Lemercier, e com Danielle Fichaud, Sylvain Marcel, Roc Lafortune e Antoine Vézina.





