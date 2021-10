Após a morte acidental da diretora de fotografia do filme, Halyna Hutchins, Baldwin falou para os jornalistas pela primeira vez.

Acidente nas filmagens

Vídeo. Alec Baldwin sobre incidente fatal. "Ela era minha amiga"

O ator americano Alec Baldwin foi apanhado de surpresa por jornalistas e acabou por falar sobre o trágico incidente que aconteceu na semana passada, durante as filmagens do western "Rust", que matou Halyna Hutchins, 42 anos, diretora de fotografia e feriu o realizador Joel Souza.

"Ela era minha amiga. No dia em que cheguei a Santa Fé e comecei a filmar, levei-a a jantar juntamente com Joel Souza, o realizador. Éramos uma equipa muito experiente a rodar um filme juntos e este episódio horrível aconteceu", disse Baldwin, num vídeo partilhado pelo site TMZ.

Visivelmente incomodado pela insistência das câmaras, o ator acabou por fazer um breve comentário sobre o caso, mas salvaguardando que não podia dar detalhes porque "está a decorrer a investigação. Recebi ordens do Departamento do Xerife em Santa Fé. Não posso responder a nenhuma pergunta sobre a investigação. Não posso mesmo", deixou claro.

Polícia admite fazer acusações criminais no caso dos disparos feitos por Alec Baldwin Arma não foi devidamente inspecionada antes do ator gravar a cena em que disparou e matou acidentalmente a diretora de fotografia, Halyna Hutchins.

Quando questionado sobre a relação com a família da vítima, Baldwin disse que passou tempo com o marido, Matthew Hutchins, e o filho do casal, Andros, nove, e que estes estão "assoberbados de dor. Estamos em constante contacto com eles. Há incidentes nas filmagens mas nada como isto. É um num trilião", frisou.

O ator acabou por frisar também a importante de tomar medidas para acabar com armas reais nas filmagens. "Não me cabe a mim decidir mas é urgente fazer alguma coisa, urgente".

As gravações do filme 'Rust' foram entretanto suspensas por tempo indeterminado e há dúvidas de que Baldwin regresse para terminar o filme.

