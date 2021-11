O acidente durante as filmagens do western 'Rust' custou a vida da diretora de fotografia Halyna Hutchins.

Caso Baldwin

Alec Baldwin processado por negligência após tiro fatal em 'Rust'

Serge Svetnoy, eletricista-chefe do filme 'Rust', interpôs um processo por negligência contra o ator norte-americano Alec Baldwin pelo disparo acidental que levou à morte da diretora de fotografia Halyna Hutchins, durante as filmagens do filme 'Rust', no mês passado. É o primeiro membro da equipa a levar o caso aos tribunais após o acidente fatal.

O processo civil, que deu entrada num tribunal de Los Angeles, nos EUA, cita quase duas dúzias de réus. Na quarta-feira, em conferência de imprensa, Svetnoy, de 63 anos, disse ter visto armas pousadas no chão e sem vigilância poucos dias antes do tiro fatal e garantiu que tinha alertado os responsáveis.

Svetnoy alega que o ator Alec Baldwin, o assistente de realização, Dave Halls, e a armeira Hannah Gutiérrez-Reed não seguiram as práticas da indústria cinematográfica no manuseio de armas e "permitiram que um revólver carregado com munição real atingisse pessoas". Disse ainda que "sentiu uma lufada estranha e assustadora do que parecia ar comprimido" quando a arma disparou e foi atingido por "materiais de descarga da explosão".

No processo de 25 páginas que o eletricista-chefe do filme 'Rust' interpôs pode ainda ler-se que o incidente "foi causado por atos de negligência e omissões" de Alec Baldwin, enquanto protagonista e produtor, e de outros elementos da equipa.



Serge Svetnoy, que era amigo de Hutchins, ajoelhou-se para tentar ajudar a diretora de fotografia, mas esta acabaria por morrer a caminho do hospital.



Serge Svetnoy e Halyna Hutchins, vítima mortal do disparo nas filmagens de Rust. AFP

No Facebook, Svetnoy escreveu que não pretende individualizar a culpa, mas antes chamar a atenção da indústria cinematográfica para as condições de trabalho na área.

"Dirigi o meu texto aos produtores de todo o mundo, pedindo-lhes que não poupem dinheiro com a equipa e que contratem profissionais, razão pela qual o escrevi em duas línguas - inglês e russo. Eu não culpo, e continuo a não culpar apenas uma pessoa, especialmente não apenas uma pessoa. Há muitas outras envolvidas no processo de realização de um filme. Cada pessoa deve fazer o seu trabalho e assumir total responsabilidade por ele", escreveu Svetnoy.

Deixou ainda uma mensagem para aqueles que estão a começar a trabalhar na indústria de cinema. "Penso que é importante dar aos jovens e aos menos qualificados uma oportunidade de trabalharem em filmes, mas têm de existir sempre pessoas com mais experiência para os ensinar, evitar erros e prevenir tragédias", acrescentou.



