Alec Baldwin diz que não apertou gatilho durante a rodagem de "Rust"

AFP

Mais uma reviravolta no caso do acidente nas filmagens do western 'Rust', que que matou Halyna Hutchins, 42 anos, diretora de fotografia e feriu o realizador Joel Souza, a 21 de outubro.

Mais de um mês após o incidente, o ator Alec Baldwin assegurou que não premiu o gatilho. "O gatilho não foi premido... Não premi o gatilho", disse num excerto tornado público da primeira entrevista desde a tragédia.

Durante a conversa com a cadeia americana ABC, Baldwin afirmou não ter "nenhuma ideia" de como terá surgido uma munição real nas filmagens: "Eu nunca premiria o gatilho de uma arma ao apontar para alguém. Nunca", garantiu. "Alguém colocou uma bala real onde não deveria estar e não tenho ideia de quem terá sido", disse ainda, sem explicar como a arma terá sido disparada se, como alega, o gatilho não foi pressionado.

O ator comentou ainda que a tragédia foi a pior coisa que aconteceu na sua vida. "Penso no que é que eu poderia ter feito de diferente", disse. "Hutchins era amada por todos. Ainda acho difícil acreditar que ela morreu. Não me parece real", acrescentou.



Ao lembrar a sucessão dos acontecimentos no fatídico dia, Baldwin relatou que a assistente de produção lhe entregou uma arma dizendo que estava "fria", uma gíria do cinema para avisar que uma arma está descarregada.

Segundo os relatórios policiais, o ator de 62 anos, praticava a posição da mão no momento do disparo. Na altura, Hannah Gutierrez-Reed, a armeira, disse aos investigadores que foi negligente na verificação da arma e que também não tinha qualquer explicação para a presença de balas reais no cenário.

A investigação policial do caso prossegue e ainda não houve detidos nem foram atribuídas responsabilidades pela morte de Hutchins. No entanto, as autoridades não descartam acusações criminais no caso de serem apuradas responsabilidades, afirmou o Gabinete do Procurador Distrital de Santa Fé (Novo México) citado pela AFP.

Apesar disto, nas últimas semanas dois membros da produção do filme processaram o ator, o diretor de iluminação e a supervisora do guião de "Rust". Ambos consideram que Baldwin foi negligente no caso, enquanto protagonista e produtor do filme

