EUA

Alec Baldwin em "choque" e "sem palavras" depois de ter morto acidentalmente colega de filme

Ana TOMÁS O ator norte-americano falou pela primeira vez sobre o disparo acidental que matou a diretora de fotografia Halyna Hutchins, de 42 anos, durante a rodagem do filme 'Rust'. O realizador, Joel Souza, também foi atingido, mas encontra-se fora de perigo.

Alec Baldwin fez a primeira declaração pública sobre disparo acidental que fez, durante as cenas de rodagem do filme 'Rust', do qual é protagonista e produtor, e que atingiu mortalmente a diretora de fotografia Halyna Hutchins, de 42 anos.

O ator americano, de 63 anos, disse, numa das duas mensagens que publicou nas suas redes sociais, não "haver palavras" para descrever o "choque e a tristeza" que sente com o "trágico acidente" em que se viu envolvido e que matou Halyna Hutchins, "mãe, esposa e colega profundamente admirada".

Halyna Hutchins Foto: IMDB

O gabinete do Xerife do Condado de Santa Fé disse à CNN que Alec Baldwin não foi acusado e que a investigação do incidente, que ocorreu no set de filmagens de 'Rust', "continua aberta e operante" e o ator disse estar a "colaborar totalmente" com as autoridades que estão a investigar as circunstâncias que envolveram o disparo da arma de adereço que levou à morte de Halyna Hutchins.

Numa segunda mensagem, Alec Baldwin acrescenta que está em contacto com o marido da colega, a quem ofereceu o seu "apoio". "Tenho o coração partido pelo seu marido, filho e todos aqueles que conheciam e amavam Halyna", escreve o ator.

O acidente ocorreu durante a tarde (hora local) de quinta-feira, no rancho de Bonanza Creek, no Novo México, onde decorriam estavam a ser filmadas várias cenas do 'western, do qual Baldwin era produtor e protagonista.

Além da diretora de fotografia também o realizador Joel Souza, de 48 anos, foi atingido, tendo sofrido ferimentos, mas encontrando-se fora de perigo. Os dois foram atingidos quando "Alec Baldwin disparou uma arma de fogo utilizada para as filmagens" de 'Rust'.

Halyna Hutchins foi transportada de helicóptero para um hospital local, mas não resistiu aos ferimentos, acabando por morrer no hospital.

"Os investigadores estão a investigar que tipo de projétil foi disparado e como", referiu o comunicado do gabinete do xerife de Santa Fé, sem adiantar quantos tiros foram disparados.

Segundo a AFP, não foram produzidas acusações e as testemunhas continuam a ser ouvidas pela polícia.

