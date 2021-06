Conheça as propostas de atividades culturais para os próximos dias.

Agenda cultural

Saiba o que fazer nos próximos dias no Luxemburgo

Vanessa CASTANHEIRA Conheça as propostas de atividades culturais para os próximos dias.

Sexta-feira, dia 25, às 19, em Hesperange

Rock am Park

Três concertos no parque de Hesperange dão as boas vindas ao Verão e ao regresso à normalidade. São três concertos de rock e blues a cargo de Remo Cavallini e a sua banda, Blues Bastard e Dream Catcher. A entrada é gratuita.

Sábado, dia 26, às 13h, no Clausen

The Grund Club Open Mic Luxembourg

São quatro horas de concerto em que os interessados podem tocar duas músicas, basta enviar uma mensagem para o Grund Club. Há lugares também disponíveis para quem quer apenas ouvir música e passar quatro horas com acordes made in Luxembourg. Para assistir à sessão deve reservar mesa no Culture Bar, na Clausen, através do número 661 261 288 ou email culturebar@outlook.com.

Domingo, dia 27, às 11h, na Neimënster

Retrospective Quintet&Jamal

Retrospective Quintet tocam a história o legado do jazz e passam em revista os temas que fazem história. No entanto, a formação não se deixa ficar apenas no que foi o jazz e passa fronteiras dando modernidade ao estilo. Não são uma cópia, são músicos que desta vez revestem o jazz mais puro com modern jazz e hip beats. A entrada é gratuita.

Segunda-feira, dia 28, às 19h, em Niederanven

Poesia e história

“CNLiesrees... op Nidderaanwen: ces liens qui nous fascinent”

O que há em comum entre um narrador e um desaparecido? O que diz o jovem Luka do seu vizinho carismático? A poesia pode ser serena? Entre mistérios e poesia, quatro amantes da literatura exploram a história, a poesa, a ficção e a realidade em palco. A entrada é gratuita e o recitl tem lugar na Kulturhaus, em Niederanven.

Quarta-feira, dia 30, às 19h, em Mamer

Claudine Muno Trio

Um conceito ao estilo de singersongwriter dos anos 70 onde a poesia é cantada e acompanhada com a tradição acústica do género. O concerto realiza-se no Kinneksbond e os bilhetes custam 10 euros em pré-venda e 12,50 à porta.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.