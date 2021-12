Desde concertos à dança e leitura infantil, sugestões natalícias e culturais para quem fica no Grão-Ducado este fim de semana.

Mostre a sua melhor (ou pior) camisola de Natal

Quinta-feira, dia 16, às 19h30, na Kulturfabrik, em Esch-sur-Alzette

Exibição do filme "Coup"

Foto: DR

Um empregado de 22 anos de idade rouba milhões ao banco em que trabalha, descobrindo um buraco na segurança e usando um golpe engenhoso. Numa mistura de longa-metragem, documentário e filme de animação, o filme é baseado numa história verídica.

Sexta-feira, dia 17, às 12h30 na Igreja Protestante

Concerts de Midi com Grupo Kammerata

Foto: Bohumil Kostohryz

Com o lançamento em Setembro de 2019 do seu CD "Hommage à Schumann", o conjunto fundado em 1985 muda o seu nome para Kammerata Luxembourg. Apresenta pela primeira vez no Grão-Ducado obras contemporâneas combinadas com música dos períodos clássico e romântico.

Sexta-feira, dia 17, às 17h00, no Ratelach, na Kulturfabrik

Dia da Camisola de Natal

Foto: Shutterstock

Venha ao bar Ratelach no dia 17 de Dezembro para celebrar o Dia Internacional da Camisola de Natal. Para aquecer o seu coração, a quem vier vestido a rigor será oferecido um vinho quente. A partir das 21h00 há música com o dj Mélange Étrange.

Sexta-feira, dia 17, às 20h00, na Abadia Neimënster

Bailado "Dreamer"

Foto: DR

No seu novo solo "Dreamer", a coreógrafa e artista associada Neimënster Anne-Mareike Hess aventura-se para além da linha ténue entre realidade e imaginação e entre sentimento e fantasia. Depois do solo "Warrior" (2018), "Dreamer" é a segunda peça em que a artista afirma a sua própria feminilidade e questiona os estereótipos associados às mulheres.

Sexta-feira, dia 17, às 20h00, no CAPE, em Ettelbruck

National Dance Company Wales

Foto: DR

A National Dance Company Wales (NDC), sediada na capital galesa Cardiff, é uma pequena companhia de dança que se destaca tanto pela originalidade das suas produções O programa da digressão incluirá obras da coreógrafa da companhia, Caroline Finn e Marcos Morau. O último trabalho de Morau, Tundra, é inspirado pelo tema da solidariedade, desde a Revolução Russa até à União Soviética, ao mesmo tempo que incorpora elementos da dança tradicional russa.

Sábado, dia 18 às 20h00, no Grande Auditório da Philharmonie

Grigory Sokolov interpreta Schumann e Rachmaninov

Foto: Bernard Fruhinsholz

Um dos mais lendários pianistas da escola russa, Grigory Sokolov vai interpretar obras de Schumann e Rachmaninov. O pianista é conhecido pelas suas interpretações intensas e apaixonantes.

Domingo, dia 18, às 10h30, 14H30 e 16H30 na Philharmonie

Loopino sobe até ao topo

Foto: Phillarmonie

Pequeno, mas terrivelmente curioso – Loopino assemelha-se ao seu público jovem dos três aos cinco anos. Um espetáculo com histórias para ouvir e participar complementadas por oficinas musicais e criativas.

Domingo, dia 18, às 14h00, na Route de Treves 145, Niederanven

Ateliê de decorações de Natal

Foto: Getty Images

Nadine Hahn propõe ajudar a criar arranjos florais de Natal. Para participar deverá fazer a sua reserva prévia para o número de telefone 26 34 731 ou enviando mensagem para workshop@khn.lu.

Domingo, dia 18, às 11h00, na Cité bibliothèque, na rua Notre- Dame

Autora Sandra Amah lê para crianças

Foto: DR

Integrando o mercado de Natal infantil "Winterkids" no pátio da antiga Athénée na Rue Notre-Dame, sessão de leitura do livro "As aventuras de Bubu: Bubu e o seu melhor amigo" pela autora Amah Sandra.

