Os autores são duas das presenças da literatura portuguesa e lusófona na 20ª. edição do salão.

Cultura 2 min.

Afonso Cruz e João de Melo no Salão do Livro do Festival das Migrações

Os autores são duas das presenças da literatura portuguesa e lusófona na 20ª. edição do salão.

Os escritores portugueses Afonso Cruz e João de Melo vão estar no Salão do Livro, inserido na programação do Festival das Migrações, que se realiza de 28 de fevereiro a 1 de março, na LuxExpo, Kirchberg.

Os autores são duas das presenças da literatura portuguesa e lusófona na 20ª. edição do salão, que este ano ano conta com dezenas de participantes de diferentes países, representados no Luxemburgo, e Portugal à Grécia, passando pelos Balcãs.

Vencedor de prestigiados prémios literários, entre os quais o Prémio da União Europeia para a Literatura, em 2012, o da Sociedade Portuguesa de Autores, para Melhor Ficção Narrativa, em 2014, e o Prémio Literário Fernando Namora, em 2016 - entre muitas outras distinções e nomeações -, Afonso Cruz é uma das vozes mais proeminentes da nova geração de escritores portugueses.

Afonso Cruz Foto. Wikimedia Commons

'A Boneca de Kokoschka', 'Para onde Vão os Guarda-chuvas', 'Flores', 'Nem Todas as Baleias Voam' ou 'Jalan Jalan' estão entre os seus livros mais conhecidos.

O autor de 49 anos, que é igualmente ilustrador, músico e cineasta, estará no evento a convite da Embaixada de Portugal, no sábado, 29, às 15h30, sala 2.

A representar a língua portuguesa no Salão do Livro estará também João de Melo, autor do clássico 'Gente Feliz com Lágrimas'. Escritor premiado - conquistou, entre outros, o Grande Prémio da Associação Portuguesa de Escritores -, é autor de obras de ficção, ensaios, antologias, poesia ou crónicas, com livros traduzidos em várias línguas e publicados um pouco por todo o mundo.

João de Melo, que participa no evento pela Livraria Pessoa, vai estar disponível para conversa com os leitores também no sábado, às 17h, na sala 2.

João de Melo Foto: DR





Rosário Alçada Araújo e João Manuel Ribeiro são outros dos nomes portugueses presentes no certame literário, onde, além dos encontros e conversas com escritores, não faltarão debates, conferências, sessões de leitura e apresentações de livros. Entre estas, destaca-se a apresentação da obra "Artes em Diálogo", sobre a relação entre a pintura e a poesia, de Edite Melo (Portugal) e São Gonçalves (Portugal-Luxemburgo).

No campo da poesia, há a salientar, dentro da vasta programação, o debate proposto pelo Movimento de Mulheres Poetas Internacional, com Miriam R. Krüger (Perú-Luxemburgo), Carla Lucarelli (Luxemburgo) e Corina Moscovich (Argentina-Luxemburgo).

Pelo Salão do Livro passarão ainda autores de Cabo Verde, Perú, Espanha, Itália, Luxemburgo, Polónia, Bulgária, Marrocos, Grécia e países balcânicos.



Com mais de 150 expositores e a participação de dezenas de associações, entidades, editoras e livrarias, o Salão do Livro afirma-se, no Luxemburgo, como o primeiro dentro do género realizado pelo movimento associativo.

Nesta 20ª. edição, o evento abre as portas das 18h às 20h, na sexta-feira, 28 de fevereiro, e das 12h às 20h, no sábado e domingo seguintes. A entrada é livre.

Todas as informações neste link.



AT