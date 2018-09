São gay, diz um dos ex argumentistas das personagens. Afinal não são, dizem os produtores da Rua Sésamo. Afinal foi um mal entendido. A suposição da homossexualidade de uma das duplas mais conhecidas da Rua Sésamo voltou ontem a ser tema de conversa na internet. Mas o assunto nada tem de novo.

Cultura 2 min.

Afinal, o Egas e o Becas são ou não são gays?

São gay, diz um dos ex argumentistas das personagens. Afinal não são, dizem os produtores da Rua Sésamo. Afinal foi um mal entendido. A suposição da homossexualidade de uma das duplas mais conhecidas da Rua Sésamo voltou ontem a ser tema de conversa na internet. Mas o assunto nada tem de novo.

Partilhavam o mesmo quarto, não a mesma cama, e eram bastante próximos. Alguns desconfiavam que houvesse mais do que amizade entre eles. A 'aparente' confirmação chegou na terça-feira, quando o ex-argumentista das histórias dos dois bonecos, Mark Saltzman, admitiu que o Egas e o Becas eram, afinal, um casal homossexual.

Em entrevista à revista Queerty, o escritor, assumidamente homossexual, declarou que a história entre os dois bonecos era inspirada na relação entre Mark e o seu companheiro. "Sempre senti isso sem nenhuma agenda escondida, quando eu escrevia sobre o Egas e o Becas eles eram gay", admitiu.

O regozijo de milhares na internet rapidamente esmoreceu quando a produtora da série, Sesame Workshop, emitiu um comunicado no Twitter onde se lia que o par "não tem uma orientação sexual", não passando apenas de "marionetas".



Please see our statement below regarding Bert and Ernie. pic.twitter.com/6r2j0XrKYu — Sesame Workshop (@SesameWorkshop) 18 September 2018

Reagindo às declarações de Mark, outro dos criadores da Rua Sésamo esclareceu na mesma rede social que os dois bonecos “não são gays”, o que gerou novos protestos dos internautas e críticas sobre a inexistência da homossexualidade na televisão.



It seems Mr. Mark Saltzman was asked if Bert & Ernie are gay. It's fine that he feels they are. They're not, of course. But why that question? Does it really matter? Why the need to define people as only gay? There's much more to a human being than just straightness or gayness. — Frank Oz (@TheFrankOzJam) 18 September 2018

Entrevistado pelo jornal The New York Times horas mais tarde, Saltzman admitiu, afinal, que as suas declarações foram mal interpretadas. "Enquanto escritor, trazemos as nossas vivências para o nosso trabalho. De alguma forma no meio das reações isso fez com que se levasse a pensar que o Egas e o Becas fossem gays. Há uma diferença.", explicou ao jornal. O Egas e o Becas "são apenas dois amigos que se amam, rematou.



Ainda na terça à noite, a Sesame Workshop emitiu um segundo comunicado: "A Rua Sésamo sempre foi a favor da inclusão e aceitação. É um sítio onde pessoas de todas as culturas e contextos são bem vindas."

Décadas de especulação sem fim à vista



Foto: The New Yorker

A especulação sobre a homossexualidade do par inseparável da Rua Sésamo começou ainda antes de Mark Saltzman se juntar á série, em 1984, 15 anos após a estreia. Em 1994, o The New York Times abordou o assunto num artigo de opinião intitulado: "Serão o Egas e o Becas gays?".

Anos mais tarde, em 2011, uma petição online apoiada pela comunidade LGBTQ pedia o casamento das duas personagens. Os produtores da série reagiram à iniciativa com uma declaração parecida à de ontem: "os bonecos não têm orientação sexual".

O culminar da especulação aconteceu em 2013, quando os dois apareceram na capa da revista The New Yorker (na foto), a propósito da legalização do casamento homossexual nos EUA. Os acontecimentos desta semana são mais um episódio da série, com um final que aparentemente não tem desfecho.

Catarina Osório



