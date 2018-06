Filipa Leal é a poetisa portuguesa convidada para a Primavera dos Poetas no Luxemburgo, que arranca esta sexta-feira e se prolonga até domingo. A escritora, que assina também um dos raros poemas em português sobre a dor de ver a família forçada a emigrar, falou ao Contacto das suas visões do mundo.

“Admiro mesmo quem consegue, e quem sabe, emigrar”

Nunca veio ao Luxemburgo e, quando pensa neste pequeno país, Filipa Leal resume: “Penso que é um lugar em que muitos portugueses escolheram ficar”. Sobre o seu próprio país, escreve: “PORTUGAL / O teu Produto Interno/ é Bruto”. A crise que voltou a forçar os portugueses a emigrar é outro dos temas que abordou no poema “Manual de Despedida para Mulheres Sensíveis” (ver poema nesta página).

Poetisa convidada da edição deste ano da Primavera dos Poetas no Grão-Ducado, que terá lugar na abadia de Neumünster e na galeria Simoncini, Filipa Leal também é jornalista cultural e argumentista. Autora de um manifesto “Pelos leitores de poesia” (ed. Abysmo, 2015), no qual afirma como provocação que “Os poetas não servem para nada“, é com evidente paixão que vem defender um género literário que considera necessariamente fútil.

Segundo o seu manifesto, “os poetas detestam dar entrevistas”. E a Filipa?

Eu, sendo também jornalista, tenho o maior respeito por quem me faz as perguntas certas, como tenho o maior respeito pelos que me foram dando respostas, certas ou erradas. Acho que ensinam aos políticos que, seja qual for a pergunta de um jornalista, eles deverão responder outra coisa. Tento sempre – nas entrevistas como na vida – responder ao que me perguntam. Mesmo que a pergunta seja errada.

Já em criança, a Filipa teve consciência de que o seu futuro passaria pelas letras. Quando e como surge essa certeza de que a poesia vai servir-lhe de bússola?

Aos 11 anos, cheguei a casa e disse: mãe, quero ser escritora. A minha mãe ficou ligeiramente preocupada e percebi que era boa ideia mas que teria de encontrar uma profissão “de verdade”. Era como se tivesse dito: quero ser princesa. Era como se quisesse ir morar para uma casa na árvore num país sem árvores por onde subir. Como em quase tudo, a minha mãe tinha razão. Fui para jornalista e assim fui pagando as contas da poeta ao fim do mês. Não sei se há algum lugar no mundo onde seja possível a um poeta sobreviver – falo do básico: pão, água, teto – da poesia. Mas talvez seja também porque a poesia não dá lucro que é profundamente livre.

A sua poesia é de uma simplicidade fulgurante. Enraizada na banalidade do dia a dia, passa em revista temas universais com um poder de evocação que trespassa o osso. Como adquiriu essa economia de meios?

Não sei se economizo os meios. Sei que as coisas aparentemente mais simples me parecem por vezes de uma complexidade que apetece decifrar, desmontar, persistir até não haver mistério, só abrigo. O mistério não é necessariamente profundo. Qualquer telenovela inclui doses de suposto mistério, para que o público não mude de canal. É uma estratégia relativamente fácil. O mesmo se passa com a linguagem, em alguns casos. As palavras simples são como a madeira: podemos construir uma mesa ou fazer uma escultura. A matéria é quase sempre a mesma, só o resultado pode ser diferente. É cada vez menos o acessório, ou o aleatório, que me interessa. Acontece-me ser cada vez mais literal, arranhar-me até ao osso. Ainda que, na Literatura, o que mais me interesse ainda seja, para sempre, a Literatura.

Penso em particular no poema “Manual de Despedida para Mulheres Sensíveis” [nota: reproduzido nestas páginas], que fala da fatalidade que se abate no círculo íntimo de um “candidato” à emigração. Este tema é-lhe familiar?

Comecei por sair de Portugal para ir estudar em Inglaterra. Fui para Londres aos 18 anos, fazer o curso de Jornalismo, e lá vivi três anos. Foi difícil estar longe da família e dos amigos, do mar, do sol enevoado do meu Porto, da minha língua. Mas foi também um enorme privilégio e estou muito grata aos meus pais por essa oportunidade. Só muito mais tarde me mudei para Lisboa, quando o jornal onde trabalhava fechou e o país parecia ter fechado inteiro – só ia havendo trabalho na capital. Foram anos duríssimos para muitos portugueses. Começámos a ver os amigos e a família a emigrar, não porque quisessem viver outras experiências, não porque quisessem melhores condições de vida, mas porque já não tinham vida, não tinham condições, não tinham alternativa. Parece-me inconcebível que o mundo seja um lugar onde as pessoas que se amam não podem estar juntas, não podem estar no lugar que escolheram para a alegria. O meu irmão emigrou e foi difícil para nós, mas o meu poema (“Manual de Despedida para Mulheres Sensíveis”), a partir do momento em que o publiquei, é já sobre os irmãos de toda a gente. Admiro mesmo quem consegue, e quem sabe, emigrar.

Além do cliché, o que lhe inspira a maré de emigrantes no verão? E o impacto desse refluxo: Portugal fica alterado?

O turismo em Portugal não se nota apenas no verão. Mas a dificuldade maior, neste momento, quanto a mim, não é a alteração do movimento nas ruas, não é o trânsito, não são os turistas. A dificuldade é que muitos de nós estamos a ser despejados das casas alugadas porque os senhorios sabem que poderão ganhar o triplo de renda com o alojamento local. Estamos a ter de deixar as nossas casas para que virem “hotéis” improvisados.

A sua vida profissional oscila entre dois pólos, a razão – o jornalismo – e o coração – a poesia. Como é que a Filipa balança entre estes dois planos: de forma complementar ou conflitual? Estes pólos interpenetram-se?

O poeta brasileiro Manoel de Barros escreveu: “Para cantar é preciso perder o interesse de informar”. Eu acrescentaria que, para informar, é preciso perder o interesse de cantar. Ou pelo menos, não devemos cantar e informar ao mesmo tempo, sob pena de estragarmos a informação ou a canção. Jornalista e poeta dormem juntas mas só se encontram à noite, depois do trabalho.

Com o Pedro Lamares, anima para a televisão pública uma emissão literária muito original (encenação de textos lidos em forma de curtas-metragens) que recebeu em 2017 o prémio de melhor programa de entretenimento atribuído pela Sociedade Portuguesa de Autores. Como é que a Filipa poetisa lida com essa exposição mediática?

Faço seleção e leituras de textos literários neste programa da RTP2 [”Literatura Aqui”], mas não apareço. Sou apenas a voz que, com o Pedro Lamares, lê esses textos que as pessoas ouvem em casa, e por isso a minha exposição não é mediática. Exponho-me apenas na minha relação com os textos, porque ainda me comovo muitas vezes a ler, mas ninguém me vê – comovo-me em estúdio, a gravar. É como se fizesse rádio num programa de televisão mas em vez de notícias, leio poemas. Não podia ter um emprego mais feliz.

Olhando para trás, manteria que o jornalismo constitui uma alternativa à escrita? Ou a prática jornalística passou a fazer parte da sua cartografia íntima?

Não tenho alternativa à escrita. Nem quero ter. A escrita é a razão pela qual escolhi o jornalismo: para poder pagar as contas escrevendo. Como jornalista, como argumentista (tenho escrito para teatro, cinema e televisão nos últimos anos), ou como poeta, sou sempre a escritora, sou sempre a mulher que escolheu trabalhar com a palavra.

Da Literatura ao Cinema

Filipa Leal publicou o seu primeiro livro em 2003, a que se seguiram oito títulos, entre os quais “A Cidade Líquida”, “Vale Formoso” (ed. Deriva), “Adília Lopes Lopes” (não-edições) ou o mais recente, “Vem à Quinta-feira” (2016, ed. Assírio & Alvim). A sua poesia está traduzida em Espanha, Colômbia, Itália, Croácia e Venezuela.

Em 2014, escreveu a primeira longa-metragem de cinema, realizada por Patrícia Sequeira, intitulada Jogo de Damas. Recebeu o prémio Golden Aphrodite de Melhor Guião no Festival de Cinema do Chipre (2016) e o Prémio de Melhor Guião no International Monthly Film Festival de Copenhaga (2017). É autora e argumentista da série “Mulheres assim”, emitida na RTP1 (2016-2017).



Atualmente, colabora com o programa semanal “Literatura aqui”, da RTP2, para o qual faz, com Pedro Lamares, a seleção de textos literários e leituras. “Literatura aqui” recebeu o Prémio da Sociedade Portuguesa de Autores para Melhor Programa de Entretenimento 2017.

Manual de Despedida para Mulheres Sensíveis

Ser digna na partida, na despedida, dizer adeus com jeito,

não chorar para não enfraquecer o emigrante,

mesmo que o emigrante seja o nosso irmão mais novo,

dobrar-lhe as camisas, limpar-lhe as sapatilhas

com um pano húmido, ajudá-lo a pesar a mala

que não pode levar mais de vinte quilos

(quanto pesará o coração dele? e o meu?),

três pares de sapatos, um jogo de lençóis, o corta-vento,

oferecer-lhe a medalha que a Mãe usava sempre que partia

e que talvez não tenha usado quando partiu para sempre,

ter passado o dia à procura da medalha pela casa toda

(ninguém sai mais daqui sem a medalha, ninguém sai mais daqui),

pensar que a data escolhida para partir é a da morte da Mãe,

pensar que a Mãe não está comigo para lhe dobrar as camisas

e mesmo assim não chorar, nunca chorar,

mesmo que o Pai esteja a chorar, mesmo que estejam todos a chorar,

tomar umas merdas, se for preciso: uns calmantes, uns relaxantes,

uns antioxidantes para não chorar; andar a pé para não chorar,

apanhar sol para não chorar, jantar fora para não chorar, conhecer gente,

mas gente animada, pintar o cabelo e esconder as brancas,

que os grisalhos são mais chorões, dizer graças para não pôr também

os amigos a chorar, os amigos gostam é de nós a rir, ver séries cómicas

até cair, acordar mais cedo para lhe fazer torradas antes da viagem,

com manteiga, com doce de mirtilo, com tudo o que houver no frigorífico,

e não pensar que nunca mais seremos pequenos outra vez,

cheios de Mãe e de Pai no quarto ao lado,

cheios de emprego no quarto ao lado quando ainda existia Portugal.

É tanto o que se pede a um ser humano do século vinte e um.

Que morra de medo e de saudade no aeroporto Francisco Sá Carneiro.

Mas que não chore.

(poema incluído em “Vem à quinta-feira”, ed. Assírio e Alvim, 2016)

Programa completo

Filipa Leal participará na “Grande noite da poesia”, na Abadia de Neumünster, no próximo sábado, dia 16 de junho, às 20h, num encontro com o público, intitulado “Ler, Dizer, Escrever ou o Ardor da Palavra Libertada”. O encontro ocorrerá também na Abadia de Neumünster, sala A11, no mesmo dia, mas às 16h.

A poetisa vai estar ainda com os alunos da secção portuguesa da Escola Europeia, na sexta-feira, dia 15 de junho, durante a manhã. No domingo, dia 17, Filipa Leal participa na “Manhã Poética”, no Hotel Simoncini (rue de Notre-Dame, n° 6), entre as 11h e as 13h.

