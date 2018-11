Coordenação do Ensino Português participa no evento, agendado para os dias 8 e 9. No dia 8, uma sessão de informação sobre o acesso ao ensino superior em Portugal terá lugar no Centro Cultural Português, a partir das 19h00.

Acesso ao ensino superior é tema na Feira do Estudante

A embaixada de Portugal no Luxemburgo - Coordenação de Ensino Português marcará presença na edição 32 da Feira do Estudante na Luxexpo The Box, marcada para os próximos dias 8 e 9, entre as 9h30 e as 18h00.

A iniciativa, na qual têm participado elementos de 18 países e mais de nove mil visitantes, é dirigida aos estudantes do ensino secundário, servindo para "divulgar as diversas vias de estudos oferecidas pelos estabelecimentos de ensino superior no Luxemburgo e no estrangeiro", além de "facilitar os contactos e a troca de informações entre instituições", segundo os serviços da embaixada.



Por outro lado, vários representantes de universidades e institutos politécnicos oriundos de Portugal vão estar no espaço da embaixada no evento (stand 8 D 41).



No dia 8, às 19h00, vai decorrer, no Camões - Centro Cultural Português (4, Place Joseph Thorn), uma sessão de informação acerca do acesso ao ensino superior em Portugal para quem pretenda dar seguimento aos estudos em território português.

Mais informações podem ser obtidas através da Coordenação de Ensino Português pelo telefone +352 46 33 71 - 21/22, pelas contas de email nepl@education.lu/cepe-luxemburgo@camoes.mne.pt ou via página eletrónica www.portugal.edu.lu.

