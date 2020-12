Filme que conta a história de uma família portuguesa imigrante no Reino Unido foi excluído da corrida ao óscar de Melhor Filme Estrangeiro por ser parcialmente falado em inglês.

Academia Americana de Cinema rejeita candidatura de 'Listen' para os Óscares

O filme 'Listen', realizado por Ana Rocha de Sousa, e premiado no Festival de Veneza, foi rejeitado como representante português, nas pré-candidaturas ao óscar de Melhor Filme Estrangeiro.

Em comunicado, a Academia Portuguesa de Cinema, que submeteu a candidatura da primeira longa-metragem da realizadora, explica que, "após análise" do filme, "o International Feature Film Executive Comittee considerou a candidatura não elegível e solicita o envio de um novo candidato com a máxima urgência possível".

O motivo de exclusão prende-se com um dos critérios de elegibilidade que obriga a que pelo menos 50% dos filmes candidatos àquela categoria sejam falados em língua não-inglesa.



'Listen', que conta a história de uma família portuguesa imigrante no Reino Unido, a quem os serviços sociais retiram a guarda dos filhos, é falado em português e inglês. O filme foi rodado nos arredores de Londres e é protagonizado por Lúcia Moniz e Ruben Garcia.

Apesar da regra linguística de Hollywood ser conhecida, o Presidente da Academia, Paulo Trancoso, justifica a decisão de avançar com o filme de Ana Sousa Rocha para candidato português ao Óscar de Melhor Filme Estrangeiro: “Ainda na fase de consideração de todos os filmes nacionais potencialmente elegíveis contactámos a AMPAS no sentido de obter esclarecimentos que fundamentassem a decisão de excluir ou incluir o filme de Ana Rocha de Sousa da lista de candidatos em consideração. Em resposta à APC, a AMPAS comunicou que apenas poderiam deliberar sobre a elegibilidade de um filme após o encerramento do prazo regular de submissões, existindo sempre a possibilidade de submeter um novo candidato caso o primeiro fosse rejeitado".

O Presidente da Academia Portuguesa de Cinema acrescenta ainda que "o filme justifica o recurso à língua inglesa por retratar a história de um casal imigrante português em Londres, e que uma parte considerável do mesmo tem diálogos em português e em língua gestual".

"Sabíamos que a aceitação do filme enquanto candidato de Portugal dependeria da flexibilidade do comité internacional da AMPAS e estávamos confiantes de que o contexto particular desta candidatura justificaria a sua aceitação, mas no final isso acabou por não acontecer", lamenta Paulo Trancoso.

'Listen' foi apresentado na edição deste ano do Festival de Veneza onde conquistou vários prémios, como o 'Leão de Futuro', de primeira obra, o prémio especial do júri 'Horizontes', o prémio 'Bisato d'Oro' de melhor realização e o prémio 'Sorriso Diverso Venezia'.



Em entrevista ao Contacto, a realizadora disse que os troféus conquistados no reputado festival internacional de cinema lhe incutiam a "obrigação de fazer mais e melhor".

A Academia Portuguesa de Cinema abriu, entretanto, uma nova votação relâmpago, que decorre até às 23h59 deste domingo, para que os membros da Academia escolham o novo candidato de Portugal aos Óscares 2021.

Os filmes que vão a votos são os três que tinham sido preteridos em relação a 'Listen', na votação anterior: 'Mosquito', de João Nuno Pinto, 'Patrick' de Gonçalo Waddington, e 'Vitalina Varela', de Pedro Costa .

